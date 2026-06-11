Thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 đang chứng kiến tốc độ "xanh hóa" ngày càng rõ rệt. Ngoài sự phát triển vượt trội của xe điện, dòng xe lai hybrid cũng tăng tốc và trở thành một cấu phần quan trọng trong danh mục sản phẩm của nhiều hãng xe.

Theo số liệu từ VAMA, trong 5 tháng đầu năm 2026, doanh số xe hybrid của các thành viên VAMA đạt 8.518 chiếc, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2025 (4.735 chiếc).

Điều này phản ánh mức độ chấp nhận ngày càng cao của người tiêu dùng với công nghệ lai xăng - điện này.

Phần lớn xe hybrid hiện nay được phát triển từ những mẫu xe xăng đã khẳng định vị thế trên thị trường, nhưng được bổ sung hệ truyền động lai giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn, vận hành êm ái và giảm phát thải.

Nhiều mẫu xe chỉ tiêu thụ dưới 5 lít/100km, tạo lợi thế rõ rệt về chi phí sử dụng so với xe xăng cùng phân khúc. Nhờ đó, hybrid ngày càng được người dùng đón nhận và nhanh chóng mở rộng hiện diện ở nhiều phân khúc khác nhau trên thị trường.

Toyota Corolla Cross được coi là mẫu xe hybrid phổ thông đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Mở đầu cho làn sóng xe hybrid phổ thông tại Việt Nam có thể kể tới Toyota Corolla Cross với phiên bản HEV, bắt đầu xuất hiện từ năm 2020. Mẫu xe của Toyota được định vị "lỡ cỡ" ở phân khúc B+/C- và có giai đoạn từ 2021-2023 "thường trực" trong top 4 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Trong 5 tháng đầu năm, có tới 2.216 chiếc Toyota Corolla Cross HEV được bán ra, trở thành mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Honda CR-V bản hybrid e:HEV bán ra 1.531 chiếc trong 5 tháng đầu năm, ngang ngửa với bản thuần xăng. Ảnh: HVN

Phân khúc SUV/crossover cỡ C còn có sự góp mặt của những mẫu xe có phiên bản hybrid đáng chú ý khác như Honda CR-V e:HEV, Haval H6 HEV, BYD Sealion 6, Jaecoo J7 PHEV và Geely EX5 EM-i (PHEV). Gần đây nhất, New KIA Sportage Hybrid cũng gia nhập vào danh sách những mẫu xe hybrid ở phân khúc "chật chội" này.

Danh sách còn gia tăng trong thời gian từ giờ đến cuối năm với sự chuẩn bị xuất hiện của Hyundai Tucson Hybrid, Subaru Forester Hybrid và Jaecoo C7 SHS. Như vậy, với gần 10 mẫu xe góp mặt, phân khúc SUV/crossover đang có nhiều mẫu xe hybrid nhất tại thị trường Việt Nam.

KIA Sportage Hybrid vừa gia nhập thị trường vào ngày 6/6. Ảnh: Ngô Minh

SUV/crossover cỡ B cũng có số lượng xe hybrid khá đông đảo. Có thể kể tới như Toyota Yaris Cross HEV, Nissan Kicks, Honda HR-V e:HEV, Omoda C5 SHS-H mới góp mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 3. Ngoài ra, phân khúc này sắp có sự bổ sung của Jaecoo J5 với phiên bản hybrid vào giai đoạn cuối năm.

Ngoài các dòng SUV/crossover, xe MPV cũng ghi nhận nhiều cái tên đáng chú ý sử dụng động cơ xăng lai điện. Đáng chú ý nhất là Toyota Innova Cross HEV, Suzuki Ertiga/XL7 Hybrid hay các dòng xe cỡ lớn như KIA Carnival HEV, BYD M9.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV giá rẻ có sử dụng công nghệ hybrid nhẹ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo giới chuyên gia, xe hybrid đang hội tụ nhiều lợi thế trong giai đoạn chuyển đổi sang giao thông xanh. Giá nhiên liệu liên tục biến động khiến người dùng ngày càng quan tâm đến khả năng tiết kiệm xăng, trong khi yêu cầu giảm phát thải từ cơ quan quản lý cũng ngày càng rõ nét.

Chính vì vậy, hybrid được xem là giải pháp phù hợp với thị trường Việt Nam hiện nay. Người dùng không phải thay đổi thói quen sử dụng, không phụ thuộc vào trạm sạc, nhưng vẫn có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải so với xe động cơ đốt trong truyền thống.

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