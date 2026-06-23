Tác dụng của dưa hấu

Bổ sung nước hiệu quả: Theo chuyên gia dinh dưỡng người Anh Lily Soutter, khoảng 92% thành phần của dưa hấu là nước, giúp cơ thể bù nước hiệu quả, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Ngoài ra, 150g dưa hấu chỉ chứa khoảng 46 calo và 9g đường, được xem là món ăn vặt tương đối lành mạnh cho những người thích đồ ngọt. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy dưa hấu cấp nước tốt hơn nước lọc.

Chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào: Dưa hấu chứa nhiều lycopene - chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả. Lycopene giúp trung hòa các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào, góp phần làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Dưa hấu là loại quả được nhiều người yêu thích vì giúp giải nhiệt mùa hè. Ảnh: Ban Mai

Có lợi cho sức khỏe tim mạch: Dưa hấu cung cấp L-citrulline, một loại axit amin giúp cơ thể sản xuất nitric oxide, từ đó hỗ trợ giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và góp phần duy trì huyết áp khỏe mạnh. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận lycopene có liên quan đến sự cải thiện nhẹ các yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc biệt là huyết áp, dù chưa thể khẳng định hiệu quả này đến trực tiếp từ việc ăn dưa hấu.

Cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng: Dưa hấu chứa vitamin A duy trì thị lực, làn da và hệ miễn dịch khỏe mạnh; vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương; kali - khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp và cân bằng nước trong cơ thể.

Lưu ý khi ăn dưa hấu

Theo Daily Mail, các chuyên gia khuyến nghị bạn nên ăn dưa hấu nguyên miếng thay vì uống nước ép. Khi ép lấy nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ trong khi chất xơ là thành phần giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Ăn nguyên quả cũng giúp cơ thể hấp thụ đường chậm hơn.

Mặc dù là loại trái cây tốt cho sức khỏe, dưa hấu không phù hợp với tất cả mọi người. Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn nhưng cần chú ý khẩu phần vì dưa hấu chứa đường tự nhiên.

Những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng nên thận trọng. Dưa hấu chứa fructose - một loại đường có thể làm xuất hiện hoặc khiến các triệu chứng như đầy hơi, đau bụng, khó chịu đường tiêu hóa trở nên nặng hơn ở một số người.

Ngoài ra, ăn lượng rất lớn dưa hấu có thể làm tăng tác dụng của một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc chứa nitrat, thuốc điều trị rối loạn cương dương hoặc thuốc lợi tiểu giữ kali. Điều này có thể làm huyết áp giảm quá mức hoặc khiến nồng độ kali trong máu tăng cao.