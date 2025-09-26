Bà Maria sinh năm 1907 tại San Francisco (Mỹ), chuyển đến Tây Ban Nha năm 8 tuổi và sống qua hai cuộc chiến tranh, đại dịch, thậm chí từng mắc Covid-19 khi đã cao tuổi. Trước lúc qua đời, bà đã yêu cầu bác sĩ nghiên cứu cơ thể mình để “giúp đỡ người khác”.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học của Đại học Barcelona và Viện Nghiên cứu Bệnh Bạch cầu Josep Carreras. Họ thu thập mẫu từ cơ thể bà Maria để phân tích tế bào và bộ gene. Tiến sĩ Manel Esteller, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ với The Times: “Quy luật chung là khi già đi, chúng ta dễ mắc bệnh tật hơn nhưng bà ấy là một ngoại lệ và chúng tôi muốn tìm hiểu lý do. Lần đầu tiên, chúng tôi đã có thể tách bạch giữa việc lão hóa và việc mắc bệnh”.

Bà Maria Branyas Morera. Ảnh: MariaBranyas112/X

Tiến sĩ Esteller cho biết thêm: “Chúng ta có thể phát triển thuốc để tái tạo hiệu ứng của các gene tốt. Bà Maria được bố mẹ trao cho những gene rất tốt nhưng chúng ta thì không thể chọn bố mẹ mình được”.

Bên cạnh yếu tố di truyền, các nhà nghiên cứu chú ý đến lối sống lành mạnh của bà Maria: không uống rượu, không hút thuốc, không thừa cân và duy trì đời sống xã hội tích cực. Đặc biệt, bà có thói quen ăn một loại thực phẩm 3 lần mỗi ngày - sữa chua probiotic La Fageda - được cho là chứa vi khuẩn có tác dụng chống viêm. Mỗi sáng bà còn uống một loại sinh tố chứa 8 loại ngũ cốc khác nhau.

Nghiên cứu sinh Eloy Santos, Viện Nghiên cứu Bệnh Bạch cầu Josep Carreras, giải thích lượng chất xơ cao trong chế độ ăn uống đã cung cấp “thức ăn” cho vi khuẩn đường ruột có lợi, giúp chúng phát triển mạnh mẽ. Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận bà Maria có mức độ viêm thấp và sở hữu các biến thể gene liên quan đến chuyển hóa cholesterol và lipid - yếu tố thường gắn với tuổi thọ cao.

Các nhà khoa học nhấn mạnh sữa chua là nguồn cung cấp protein, canxi và vitamin nhóm B, đồng thời có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy men vi sinh (chế phẩm chứa lợi khuẩn) trong sữa chua có thể giảm tần suất, thời gian hoặc mức độ nghiêm trọng của các bệnh như Covid-19, cúm, viêm dạ dày ruột và cảm lạnh thông thường. Men vi sinh còn có tác dụng giảm viêm, vốn liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe.

Ngoài ra, sữa chua chứa kẽm, magie, selen - những khoáng chất hỗ trợ hệ miễn dịch và nếu được bổ sung vitamin D, có thể giúp cơ thể chống lại các bệnh theo mùa như cúm hoặc cảm lạnh hiệu quả hơn.