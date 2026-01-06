Các nguồn đáng tin cậy cho biết, Amorim rất được lòng các cầu thủ và nhận sự ủng hộ của hầu hết thành viên trong đội.

Sáng qua, mọi người nhận được thông báo về sự ra đi của Ruben Amorim. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận phòng thay đồ cho biết, các cầu thủ cảm thấy việc ông thầy Bồ Đào Nha bị sa thải đã dự báo từ vài ngày trước.

Ruben Amorim rời nhà riêng cùng vợ hôm qua - Ảnh: Eamonn & James Clarke

Một số còn hoài nghi chính Amorim thúc đẩy lãnh đạo MU ra quyết định, khi công khai thách thức ban Giám đốc trong cuộc họp báo sau trận hòa Leeds United.

Nhiều cầu thủ MU đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Amorim trên các tài khoản mạng xã hội trong ngày hôm qua.

Patrick Dorgu và Benjamin Sesko nằm trong số những người gửi lời chúc tốt đẹp, bất chấp thông tin cho rằng, những lời chỉ trích của Amorim dành cho họ là nguyên nhân dẫn đến việc ông bị bay ghế.

Khác với các lần sa thải HLV trước đây của đội bóng thành Manchester, dàn sao Quỷ đỏ không được tham khảo ý kiến về vai trò của Amorim trước lúc quyết định đưa ra.

Tinh đến hiện tại, Dorgu, Sesko, Diogo Dalot, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Amad, Bryan Mbeumo, Mason Mount, Bruno Fernandes và Joshua Zirkzee đều gửi lời cảm ơn Amorim trên các tài khoản Instagram.

Còn nhớ hồi cuối năm 2018, chỉ có 4 cầu thủ MU bày tỏ lòng biết ơn đối với Jose Mourinho sau khi ông mất việc.



