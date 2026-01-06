Teamtalk loan tin, HLV Enzo Maresca đang quan tâm đến việc thay Ruben Amorim làm HLV trưởng MU.

Phía nhà cầm quân người Italia, cụ thể là người đại diện – ‘siêu cò’ Jorge Mendes đã liên hệ với đội ngũ MU để hỏi về các lựa chọn thay thế Ruben Amorim của CLB.

HLV Enzo Maresca nằm trong danh sách ứng viên rút gọn của MU, bên cạnh 6 cái tên khác, gồm thuyền trưởng Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraona (Bournemouth), Gareth Southgate (thất nghiệp), Unai Emery (Aston Villa), Michael Carrick (thất nghiệp) và Kieran McKenna (Ipswich).

HLV Enzo Maresca vừa bị Chelsea sa thải ngày đầu năm mới, sẵn sàng dẫn dắt MU. Ảnh: B/R Football

Ban đầu, HLV Oliver Glasner là ứng viên số 1, nhưng với việc Enzo Maresca bị Chelsea sa thải ngay ngày đầu năm, lựa chọn của MU có thể thay đổi.

Nguồn trên cung cấp thêm những ưu thế của Maresca trước các ứng viên khác: mang đến kinh nghiệm dẫn dắt Chelsea tại Ngoại hạng Anh, giành được Conference League cũng như vô địch FIFA Club World Cup, đồng thời đưa đội trở lại Champions League.

Thêm nữa, Maresca muốn nhanh chóng quay lại với công việc huấn luyện, tức có thể dẫn dắt MU ngay tức khắc.

Chưa kể, giám đốc bóng đá MU, Omar Berrada rất ngưỡng mộ Maresca, từ khi 2 người còn làm việc chung ở Man City. Ngoài ra, giám đốc Jason Wilcox cũng thích phong cách của HLV người Italia, tin rằng ông có tổ chất phù hợp để thành công dưới áp lực tại Old Trafford.

Giám đốc Jason Wilcox thích phong cách của Maresca, nhưng điều các sếp bự MU còn 'lăn tăn' là nhà cầm quân người Italia cũng vừa mất việc vì mâu thuẫn lãnh đạo Chelsea! Ảnh: Teamtalk

Ở đây, chỉ có một điều khiến các sếp bự MU còn ‘lăn tăn’ với Maresca: ông vừa bị Chelsea sa thải, bên cạnh kết quả thất vọng thì lý do chính vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo.

MU vừa trảm Ruben Amorim vì nguyên do tương tự, do vậy họ lo ngại phạm vào vết xe đổ.

Do vậy, trước mắt MU để HLV U18 MU, Fraser Fletcher tạm quyền nắm đội 1, trước khi bổ nhiệm HLV trưởng mới. Teamtalk lưu ý rằng, không loại trừ ‘Quỷ đỏ’ chọn một HLV tạm quyền khác cho đến hết mùa – khả năng cao là Michael Carrick, để thêm thời gian lựa chọn, quyết định thấu đáo người ngồi 'ghế nóng' lâu dài ở Old Trafford.