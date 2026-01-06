Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, thương vụ Barca hỏi mượn Cancelo của Al-Hilal “đã xong”, bất chấp Inter Milan đạt thỏa thuận trước với đội bóng Saudi Arabia.

Cụ thể, đội bóng xứ Catalan sẽ trả cho Al-Hilal 4 triệu euro, mượn ngôi sao 31 tuổi đến hết mùa (tháng 6/2026) để bổ sung chiều sâu cho hàng thủ, trong bối cảnh gặp tổn thất chấn thương, với Christensen phải nghỉ dài hạn.

Hansi Flick đánh giá cao Cancelo, trong khi phòng thay đồ Barca cũng vận động CLB ký lại hậu vệ người Bồ. Ảnh: EFE

HLV Hansi Flick đánh giá cao sự đa năng của cựu cầu thủ Man City, người từng gia nhập Barca (cũng theo dạng cho mượn) dưới thời Xavi.

Cái “gật đầu” của thuyền trưởng người Đức đóng vai trò quyết định khiến Barca thay đổi mục tiêu ban đầu, ưu tiên ký hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, theo các nguồn tin nội bộ của Barca, nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ cũng vận động CLB ký lại Joao Cancelo. Họ dành cho anh sự yêu mến vì đã để lại ấn tượng đáng kể ở chiến dịch 2023/24.

Các cầu thủ Barca đánh giá cao sự linh hoạt của Cancelo ở cả 2 cánh, kỹ thuật cá nhân và khả năng hòa nhập vào lối chơi của toàn đội. Và họ rất hào hứng chào đón cầu thủ từng là học trò cưng của Pep Guardiola trước khi bị đẩy đi vì làm mình làm mẩy, trở lại Camp Nou.

Một điều then chốt khác khiến Barca có thể nhanh chóng ‘chốt’ thương vụ với Al-Hilal, do Cancelo chỉ ưu tiên đến Barca. Đó là lý do vì sao, đội bóng Saudi Pro League đã đồng ý các thỏa thuận với Inter, nhưng buộc phải “lật kèo”.

Barca hiện đang dẫn đầu sau lượt đi La Liga với 49 điểm, hơn kình địch Real Madrid 4 điểm.

Đội sẽ đá bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha ở Saudi Arabia, gặp Bilbao lúc 2h ngày 8/1, trong khi cặp bán kết còn lại là Real Madrid đấu Atletico (2h ngày 9/1).