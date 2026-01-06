Ruben Amorim tự ngã

MU đã sa thải Ruben Amorim, đánh dấu thất bại khác của “Quỷ đỏ” trong nỗ lực giành lại vị thế trung tâm bóng đá thành phố Manchester và của bóng đá Anh, vốn thuộc về người hàng xóm Man City của Pep Guardiola.

Sự ra đi của Amorim cũng là trục trặc nghiêm trọng đầu tiên của dự án do Sir Jim Ratcliffe khởi xướng 2 năm trước, với sự hậu thuẫn truyền thông gần như tuyệt đối tại Anh.

Ruben Amorim bị sa thải. Ảnh: PA

Thời điểm ấy, các nhà phân tích tin rằng đã đến lúc CLB giàu nhất và có lượng CĐV đông đảo nhất Vương quốc Anh cần một cổ đông người Anh trong cơ cấu sở hữu.

Ruben Amorim tự đẩy nhanh việc bị sa thải hôm Chủ nhật, sau trận hòa 1-1 trên sân Leeds United.

Trong buổi họp báo, Amorim chỉ thẳng vào các ông chủ vì không thực hiện cam kết trao cho ông toàn quyền trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời quy trách nhiệm cho bộ phận điều hành thể thao về cuộc khủng hoảng kết quả.

“Tôi đến đây với tư cách một manager, không phải chỉ là HLV của MU”, Amorim phàn nàn. “Giờ thì bộ phận điều hành thể thao phải làm việc của họ”.

Mũi công kích nhắm vào Jason Wilcox, Giám đốc bóng đá, cũng như Omar Berrada – CEO được chiêu mộ từ Man City năm 2023 trong nỗ lực học hỏi từ đối thủ được xem là không thể ngăn cản.

Khi đội đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, có nguy cơ không vào nhóm dự Champions League, viễn cảnh trở nên ảm đạm. Amorim đã tự ngã.

Ông hiểu rằng mình đã thua cuộc chiến kiểm soát đầu vào và đầu ra cầu thủ. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, nếu không có quyền lực ấy, ông không thể dẫn dắt một cấu trúc đòi hỏi những thay đổi sâu rộng.

Các quan chức lớn của MU: Sir Ratcliffe, Omar Berrada và Wilcox. Ảnh: PA

Các nguồn tin thân cận với nhóm chủ sở hữu Mỹ của MU cho biết, thực chất Amorim chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ thực sự, cả từ thượng tầng lẫn phòng thay đồ.

Những vấn đề âm ỉ

Ký hợp đồng tháng 11/2024 (thời hạn đến tháng 6/2027), Amorim đến Manchester theo một thỏa hiệp.

Báo El Pais dẫn nguồn tin thân nhóm chủ Mỹ của MU cho biết, BLĐ đã ký với ông một tiền hợp đồng, theo đó trả 500.000 euro mỗi tháng từ tháng 6/2024, ngay cả khi Amorim còn dẫn dắt Sporting Lisbon.

MU trả tiền để “giữ chỗ” một HLV đang lên, đổi lại cam kết bồi thường 10 triệu euro nếu không ký chính thức trong trường hợp sa thải HLV đương nhiệm – lúc đó là Erik ten Hag.

Khi MU sa thải Ten Hag, Berrada và các ông chủ đứng trước lựa chọn: giao đội cho Ruud van Nistelrooy, đúng như mong muốn của các cầu thủ chủ chốt trong phòng thay đồ, và trả 10 triệu euro bồi thường cho Amorim; hoặc trả 11 triệu euro cho Sporting để mua Amorim.

Họ chọn phương án thứ hai. Bước vào phòng thay đồ, Amorim ở thế bất lợi và sớm nhắm tới việc “dọn dẹp” những người ủng hộ Van Nistelrooy.

Ông nhanh chóng đưa Marcus Rashford vào danh sách có thể loại bỏ, với những lập luận kỳ quặc như… không hợp với cách ăn mặc. Kobbie Mainoo được giữ lại nhưng hầu như không có cơ hội ra sân.

Ruben Amorim không được lòng trong phòng thay đồ. Ảnh: PA

Ngay từ ngày đầu, Amorim đã hiểu rằng muốn thành công, ông phải giành được một phần quyền lực. Việc chỉ quản lý những cầu thủ do CLB mang về là không đủ.

Động thái đầu tiên của Amorim là yêu cầu mua 12 cầu thủ và thanh lý từng ấy người khác. Bỏ qua chuyện con số mang tính tham chiếu, đòi hỏi này khiến các ông chủ bất ngờ vì kéo theo khoản chi rất cao.

Amorim coi đó là điều kiện tiên quyết để thay đổi hồ sơ lối chơi. Nếu Sir Ratcliffe và Berrada muốn MU chơi thứ bóng đá chủ động, pressing, tốc độ luân chuyển bóng quyết liệt, thì gần như phải thay mới toàn đội hình.

Nếu không, mỗi khi gặp đối thủ mạnh, họ chỉ còn cách làm như Ten Hag: tổ chức xoay quanh Casemiro và chờ phản công.

Thời gian cho thấy MU của Amorim giống MU của Ten Hag như hai giọt nước. CLB vung tiền mua Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Hỏa lực tấn công dồi dào, nhưng tăng cường tuyến giữa thì ít ỏi.

Thực tế chứng minh MU không được “chuyển đổi số”, không định hình được bản sắc, cũng không ổn định quỹ đạo.

Giờ đây, MU lại tìm kiếm HLV toàn thời gian thứ 7 kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Darren Fletcher tạm quyền, trong khi Enzo Maresca – người vừa chia tay Chelsea – là một trong các ứng viên.