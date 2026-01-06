Giới lãnh đạo MU đánh giá cao công việc mà Glasner thể hiện tại sân Selhurst Park trong 2 năm qua và hợp đồng của HLV người Anh cũng sẽ hết hạn hè tới.

Mùa trước, Glasner đưa Crystal Palace lên đỉnh vinh quang FA Cup, khi đánh bại Man City ở trận chung kết trên sân Wembley.

Oliver Glasner là ứng viên số 1 thay Ruben Amorim - Ảnh: SunSport

Ở tuổi 51, viễn cảnh Glasner gia hạn hợp đồng với Palace là rất thấp. Bản thân nhà cầm quân này thường xuyên bày tỏ sự thất vọng về việc đội bóng thiếu hụt nhân sự, không chịu đầu tư mua sắm cầu thủ mới.

Oliver Glasner cũng ưa thích sơ đồ 3-4-2-1 mà Amorim đã sử dụng tại Old Trafford. Tuy nhiên, khả năng ứng biến chiến thuật của chiến lược gia người Áo linh hoạt hơn.

Hiện các sếp trong ban Giám đốc MU đang xem xét việc mời Glasner về làm việc ngay hoặc chờ bổ nhiệm chính thức vào cuối mùa.

Các nguồn tin cấp cao từ Old Trafford nhấn mạnh, họ sẽ tiếp tục chiêu mộ những cầu thủ đa năng, có khả năng chơi ở nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau.

Ngoài Oliver Glasner, MU còn theo dõi hai vị thuyền trưởng khác tại Ngoại hạng Anh là Andoni Iraola (Bournemouth) và Fabian Hurzeler (Brighton).