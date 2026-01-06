MU vừa sa thải Ruben Amorim, một quyết định khiến họ tổn thất một khoản tiền lớn, với con số tổng ước tính từ 25-30 triệu euro.

Con số trên bao gồm, khoảng 13,8 triệu euro (123 triệu bảng) tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng sớm – trước 18 tháng, với Ruben Amorim, thêm 12,7 triệu euro (11 triệu bảng) MU phải trả cho Sporting để có được nhà cầm quân này, và phần còn lại là đền bù cho các thành viên trong BHL của ông.

Ruben Amorim và đội ngũ của ông cười tươi trên sân tập khi biết MU sa thải. Ảnh: Transfer News Live

Theo báo chí Anh, MU thông báo sa thải Ruben Amorim vào ngày đầu tuần (5/1), nhưng thực chất quyết định đã được các sếp bự của đội chủ sân Old Trafford, đưa ra từ thứ Sáu tuần trước, sau cuộc gặp ‘to tiếng’ giữa nhà cầm quân này với giám đốc bóng đá MU, Jason Wilcox.

HLV đội trẻ MU, Fraser Fletcher được giao tạm quyền nắm đội 1, trong lúc lãnh đạo CLB có sẵn danh sách ứng viên rút gọn, chỉ là đang lựa chọn giải pháp ngắn hạn (đến hết mùa), hay lâu dài.

Trong số các ứng viên, HLV Enzo Maresca, sẵn sàng trở thành HLV trưởng MU, nhưng Sir Jim Ratcliffe chỉ băn khoăn, nhà cầm quân người Italia cũng mới bị Chelsea sa thải vì mâu thuẫn lạnh đạo, nếu họ chọn lựa liệu có lập lại như với Amorim?

Nếu dẫn dắt MU 'khổ' đến vậy, sao Ruben Amorim không ra đi sớm hơn? Ảnh: The Sun

Và trong lúc giới chuyên môn và người hâm mộ chờ MU công bố thuyền trưởng mới, tất cả không khỏi ngỡ ngàng khi hay được khoảnh khắc Ruben Amorim và đội ngũ của mình rời MU.

Đó là phản ứng… không thể tin được, khi theo Daily Mail, Ruben Amorim và các cộng sự cười tươi rói, rời khỏi sân tập để khăn gói ra đi khiến các nhân viên tại Carrington không khỏi ngỡ ngàng.

Amorim cho thấy như thể “trút được gánh nặng” công việc MU, với những áp lực khiến ông trông già đi rất nhiều, kể từ khi đến vào tháng 11/2024.

Chưa hết, sau đó nhà cầm quân người Bồ được trông thấy rạng rỡ xuất hiện bên cạnh vợ.

Người ta tự hỏi việc bị MU sa thải khiến Ruben Amorim vui đến vậy, vì được bồi thường nhiều tiền, hay ông được cảm thấy ‘giải thoát’ với công việc quá sức ở Old Trafford? Các sếp bự ‘Quỷ đỏ’ hẳn tiếc vì đã tin nhầm Amorim.