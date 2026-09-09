Vụ tai nạn xảy ra tại giải đua xe China GT được tổ chức tại Đường đua Quốc tế Thượng Hải (Trung Quốc) vào cuối tuần qua.

Theo Carscoops, khoảng 20 phút sau khi cuộc đua bắt đầu, Neil Verhagen điều khiển chiếc BMW M4 GT3 Evo tìm cách vượt David Chen tại khúc cua số 14. Chiếc BMW lao một phần ra bãi cỏ ướt, mất kiểm soát rồi va chạm với xe Ferrari của Chen.

Hai chiếc xe tiếp tục trượt về phía một khúc cua gấp, đúng lúc chiếc Ferrari 296 GT3 Evo do Ollie Millroy điều khiển lao tới. Chiếc Ferrari này bị đâm mạnh từ bên hông và lập tức bốc cháy.

Camera trên chiếc Porsche 911 GT3 R Evo của Loek Hartog ghi lại khoảnh khắc chiếc xe đi ngay phía sau và có cơ hội vượt lên dẫn đầu nhưng tay đua này quyết định dừng xe ngay gần hiện trường, nhanh chóng bước xuống và chạy về phía chiếc Ferrari đang chìm trong lửa.

Hartog ban đầu tìm cách tiếp cận Millroy từ phía cửa người lái, nhưng gặp khó khăn. Anh sau đó vòng ra phía sau chiếc Ferrari, giật mạnh cánh cửa để tìm cách đưa đối thủ ra ngoài.

Một cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau đó và đưa cho Hartog bình chữa cháy. Nhờ vậy, anh tiếp tục tiếp cận chiếc Ferrari và hỗ trợ đưa Millroy ra khỏi xe. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra trong chưa đầy một phút kể từ khi Hartog rời chiếc Porsche.

Sau vụ tai nạn, Hartog cho biết anh gần như không có thời gian để suy nghĩ khi nhìn thấy chiếc Ferrari bốc cháy. "Khi tôi thấy một chiếc xe bốc cháy dữ dội ngay trước mặt, tôi thực sự không có lựa chọn nào khác", Hartog nói, đồng thời cho rằng Millroy có thể không tự thoát khỏi xe nếu không được giúp đỡ.

Về phần mình, Millroy không nhớ những gì xảy ra ngay sau tai nạn với chiếc Ferrari. Tay đua này cho biết anh mất hoàn toàn ký ức từ khoảng 30 giây trước khi xảy ra va chạm cho tới gần một giờ sau đó. Millroy bị gãy 5 xương sườn, xương đòn, cánh tay và ngón tay, đồng thời bị dập phổi.

Dù bị thương nặng, Millroy vẫn gửi lời cảm ơn tới Hartog và khẳng định mạng sống của mình được cứu nhờ hành động của chính đối thủ trên đường đua bởi thời điểm Hartog dừng xe và chạy tới, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa chưa kịp tiếp cận chiếc Ferrari.

Trong khi đó, Hartog không nhận mình là người hùng. Tay đua người Hà Lan cho rằng bất kỳ ai rơi vào tình huống tương tự cũng sẽ hành động như anh.

Hành động của Loek Hartog cũng cho thấy một nguyên tắc đặc biệt trong đua xe: khi tính mạng con người bị đe dọa, cuộc ganh đua không còn quan trọng. Trong tích tắc, quyết định dừng chiếc xe đang thi đấu để chạy ra cứu đối thủ mới là lựa chọn quan trọng và đáng tự hào nhất trên đường đua.

(Theo Carscoops)

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