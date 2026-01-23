Ban chấp hành Trung ương khóa 14 sẽ làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm.