BANH0123.336.jpg
Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 điều hành hội nghị. Ảnh TTXVN
BANH0123.305.jpg
Các ủy viên Trung ương biểu quyết thông qua danh sách bầu Bộ Chính trị khoá 14. Ảnh TTXVN
BANH0123.294.jpg
Các ủy viên Bộ Chính trị khoá 14 bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN
BANH0123.324.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN
BANH0123.323.jpg
BANH0123.322.jpg
BANH0123.313.jpg
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN
BANH0123.312.jpg
image.jpg
Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 14. Ảnh: TTXVN
BANH0123.316.jpg
Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 phát biểu tại hội nghị lần thứ nhất. Ảnh: TTXVN
BANH0123.299.jpg
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN
BANH0123.297.jpg
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN
BANH0123.301.jpg
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN
Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư
Trung ương khóa mới đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.


 