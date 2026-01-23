Ban chấp hành Trung ương khóa 14 sẽ làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm.
Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương sáng nay bầu 13 ủy viên Trung ương tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 14.
Ban chấp hành Trung ương đã bầu 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa 14 gồm: 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 tái cử.
Trung ương khóa mới đã thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.