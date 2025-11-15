Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị châu Âu ngày càng leo thang, nguyên mẫu CV90105 ATV – biến thể 'nâng cấp' của dòng xe chiến đấu bộ binh CV90 lừng danh Thụy Điển – vừa hoàn tất chuỗi thử nghiệm khắc nghiệt tại rừng Scandinavia vào tháng 11/2025. Với tháp pháo TML 105mm mạnh mẽ bắn đạn L7 tiêu chuẩn NATO, chiếc xe này không chỉ khẳng định khả năng cơ động vượt trội mà còn mang đến sức mạnh hỏa lực đáng gờm trong một thân hình gọn nhẹ. Bài viết khám phá sâu công nghệ và thông số kỹ thuật, giúp bạn hiểu rõ tại sao CV90105 đang trở thành 'vũ khí bí mật' của quân đội hiện đại.

CV90 có hỏa lực mạnh. Ảnh: Sputnik, Defenseblog

Dòng xe CV90105 ATV ra đời như một phần của chương trình nâng cấp xe chiến đấu bộ binh (IFV) CV90 do BAE Systems Hägglunds phát triển từ những năm 1980.

Ban đầu, CV90 được thiết kế để thay thế các phương tiện cũ kỹ của quân đội Thụy Điển, tập trung vào tính linh hoạt trên địa hình Bắc Âu khắc nghiệt – từ tuyết giá Scandinavia đến rừng rậm ẩm ướt.

Đến năm 2025, nguyên mẫu CV90105 ATV nổi lên như một bước tiến đột phá, kết hợp khung gầm quen thuộc với hệ thống vũ khí hiện đại, biến nó thành "sát thủ nhẹ" lý tưởng cho các nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ hỏa lực và chống tăng nhanh chóng.

Về mặt thiết kế tổng thể, CV90105 ATV duy trì kích thước nhỏ gọn để dễ dàng triển khai trong môi trường chật hẹp như rừng rậm hoặc đô thị.

Chiều dài thân xe chỉ khoảng 6,6 mét, chiều rộng 3,2 mét và chiều cao 2,4 mét, giúp CV90105 ATV dễ dàng lăn bánh qua các lối đi hẹp mà không hy sinh khả năng quan sát.

Trọng lượng toàn bộ xe đạt 22,5-25 tấn, một con số ấn tượng cho hạng xe nhẹ, cho phép vận chuyển bằng máy bay C-130 Hercules hoặc tàu đổ bộ mà không gặp trở ngại.

Kết cấu khung gầm bằng nhôm bọc thép composite giúp giảm trọng lượng đồng thời tăng khả năng chống mảnh văng, với áp suất mặt đất chỉ 0,51 kg/cm² – lý tưởng cho việc di chuyển trên tuyết hoặc bùn lầy mà không bị lún sâu.

Với nhiều biến thể có hình dạng rất khác nhau, xe chiến đấu CV90 được mệnh danh là "quái vật biến hình". Ảnh: Defenseblog

Động cơ là trái tim của CV90105 ATV, sử dụng khối động cơ diesel Scania DI16 mạnh mẽ với công suất 670 mã lực, mang lại tỷ lệ công suất/trọng lượng lên đến 27 mã lực/tấn.

Nhờ đó, xe đạt tốc độ tối đa 70km/h trên đường nhựa và duy trì 50-60 km/h trên địa hình gồ ghề, vượt trội so với nhiều xe tăng hạng trung.

Hệ thống treo độc lập hydropneumatic cho phép điều chỉnh độ cao gầm xe từ 0,3 đến 0,6 mét, thích ứng linh hoạt với địa hình.

Trong thử nghiệm tháng 11/2025 tại rừng Scandinavia, CV90105 đã chứng minh khả năng vượt chướng ngại vật tự nhiên như cây đổ và suối nông mà không làm gián đoạn hệ thống điện tử, nhờ pin lithium-ion dung lượng cao và hệ thống làm mát tiên tiến chống chịu nhiệt độ xuống -40°C.

Vũ khí là điểm nhấn công nghệ của CV90105 ATV, với tháp pháo hai người TML 105mm do Công ty Cockerill (Bỉ) phát triển, được tích hợp hoàn hảo vào khung CV90.

Pháo chính là khẩu 105mm GT-7 (dựa trên tiêu chuẩn L7 NATO), có khả năng bắn đa dạng đạn: từ đạn xuyên giáp APFSDS (xuyên thủng 400-500mm thép ở 2km), đạn nổ HESH cho mục tiêu kiên cố, đến đạn HEAT-FS chống tăng và thậm chí tên lửa chống tăng bắn từ nòng (như KSTAM).

Tốc độ bắn đạt 6-8 phát/phút nhờ hệ thống nạp đạn tự động 14 viên, kết hợp với kính ngắm nhiệt Kollsman DNRS (thay thế UTAAS Thụy Điển trong nguyên mẫu thử nghiệm), cho tầm bắn hiệu quả lên đến 4km ngày/đêm.

Thêm vào đó, hai khẩu súng máy đồng trục 7,62mm và một khẩu 12,7mm chống không trên nóc cung cấp hỏa lực hỗ trợ toàn diện, trong khi hệ thống phóng lựu khói 8 nòng giúp che chắn nhanh chóng.

Bảo vệ là yếu tố then chốt khiến CV90105 ATV vượt trội so với các đối thủ cùng hạng.

Xe chiến đấu CV90 được thiết kế đặc biệt cho điều kiện khí hậu cận Bắc Cực. có khả năng di chuyển tốt trên tuyết và vùng đất ngập nước. Ảnh: Defense-blog

Lớp giáp cơ bản chống đạn 14,5mm từ mọi hướng và mảnh văng từ mìn, có thể nâng cấp lên giáp phản ứng nổ (ERA) hoặc giáp composite để chống đạn xuyên giáp 30mm.

Hệ thống bảo vệ chủ động (APS) như Iron Fist hoặc tương đương đang được thử nghiệm, có khả năng đánh chặn tên lửa chống tăng bay tới với tốc độ 800m/s.

Bên trong, khoang chiến đấu dành cho 3-4 binh sĩ với ghế chống mìn và hệ thống lọc không khí NBC (chống hạt nhân, sinh học, hóa học), đảm bảo an toàn trong môi trường ô nhiễm.

Công nghệ số hóa như màn hình đa chức năng và liên kết dữ liệu chiến trường (C4I) cho phép chia sẻ thông tin thời gian thực với drone hoặc xe khác, biến CV90105 thành "nút thần kinh" trong lưới lửa hiện đại.

CV90105 ATV không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của công nghệ quân sự Bắc Âu: nhẹ nhàng nhưng chết chóc, linh hoạt nhưng bền bỉ.

Với kết quả thử nghiệm thành công tại Scandinavia tháng 11/2025, chiếc xe này hứa hẹn sẽ được xuất khẩu rộng rãi, củng cố vị thế của Thụy Điển trong ngành công nghiệp quốc phòng.