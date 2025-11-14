Giữa cái lạnh buốt của rừng Scandinavia tháng 11/2025, nguyên mẫu CV9030 IFV – ‘quái vật’ xe chiến đấu bộ binh Thụy Điển – đã chứng minh mình là cơn ác mộng cho kẻ thù với tháp pháo Hägglunds E30 và kính ngắm Kollsman DNRS 'thấy xuyên đêm'. Nhẹ nhàng chỉ 23 tấn nhưng hỏa lực 'dập tắt' mọi mối đe dọa, chiếc xe này không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là 'mắt thần' trên chiến trường. Hãy cùng lật mở lớp vỏ công nghệ khiến IFV CV9030 trở thành biểu tượng mới của NATO.

Xe tăng chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích CV9030. (Nguồn hình ảnh: VBS/armyrecognition.com)

Dòng xe CV9030 IFV là một trong những biến thể tiên tiến nhất của gia đình CV90, do BAE Systems Hägglunds phát triển từ nền tảng IFV (xe chiến đấu bộ binh) Thụy Điển huyền thoại từ thập niên 1980.

Được thiết kế dành riêng cho các sứ mệnh bộ binh cơ giới hóa, CV9030 tập trung vào sự cân bằng hoàn hảo giữa cơ động, hỏa lực và bảo vệ, đặc biệt phù hợp với địa hình Bắc Âu gồ ghề như rừng rậm, tuyết giá hay đầm lầy.

Trong chuỗi thử nghiệm mới nhất tại rừng Scandinavia vào tháng 11/2025, nguyên mẫu này đã vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt, chứng tỏ khả năng hoạt động liên tục 48 giờ mà không gặp sự cố, nhờ tích hợp công nghệ số hóa hiện đại và hệ thống tự chẩn đoán lỗi thời gian thực.

Về thiết kế tổng thể, CV9030 IFV nổi bật với kích thước gọn gàng, dễ dàng triển khai trong không gian hạn chế: chiều dài 6,5 mét, chiều rộng 3,1 mét và chiều cao chỉ 2,3 mét, giúp xe lăn bánh mượt mà qua lối đi hẹp của rừng rậm mà không làm lộ diện.

Trọng lượng chiến đấu khoảng 23 tấn – một con số lý tưởng cho hạng IFV nhẹ – cho phép vận chuyển nhanh chóng bằng trực thăng Chinook hoặc máy bay vận tải C-130, giảm thời gian triển khai từ hàng giờ xuống chỉ vài chục phút.

Khung gầm làm từ hợp kim nhôm bọc thép composite không chỉ giảm trọng lượng mà còn tăng khả năng chống chịu va chạm, với áp suất mặt đất thấp chỉ 0,48 kg/cm², đảm bảo xe không bị sa lầy trên địa hình mềm như bùn Scandinavia.

Động cơ Scania DSI14 diesel 6 xy-lanh, công suất 550 mã lực, là nguồn sức mạnh cốt lõi của CV9030, mang lại tỷ lệ công suất/trọng lượng ấn tượng 24 mã lực/tấn.

Nhờ đó, xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h trên đường bằng phẳng và duy trì 45-55 km/h trên địa hình rừng rậm gồ ghề, vượt xa nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Hệ thống treo hydropneumatic độc lập cho phép điều chỉnh gầm xe linh hoạt từ 0,25 đến 0,55 mét, thích ứng tức thì với địa hình thay đổi.

Xe chiến đấu bộ binh CV9035NL (IFV) (Nguồn hình ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan/armyrecognition.com)

Trong thử nghiệm tháng 11/2025, CV9030 đã vượt qua hơn 200km đường rừng mà không cần bảo dưỡng, nhờ hệ thống làm mát tiên tiến chịu được nhiệt độ -35°C và pin hybrid hỗ trợ khởi động nhanh, giảm tiêu hao nhiên liệu xuống chỉ 20 lít/100km địa hình khó.

Hỏa lực là "linh hồn" của CV9030 IFV, với tháp pháo hai người Hägglunds E30 – một kiệt tác của kỹ thuật Thụy Điển – được nâng cấp đặc biệt trong nguyên mẫu thử nghiệm.

Pháo chính là khẩu Bushmaster II 30mm Mk44, có khả năng bắn đa dạng đạn: từ đạn xuyên giáp APDS (xuyên thủng 50mm thép ở 2km), đạn nổ cao cấp AHEAD chống bộ binh và drone, đến đạn lập trình thông minh cho mục tiêu di động.

Tốc độ bắn lên đến 200 phát/phút nhờ nạp đạn tự động 400 viên, kết hợp với kính ngắm Kollsman DNRS (thay thế hệ thống UTAAS Thụy Điển truyền thống) mang lại tầm nhìn hồng ngoại sắc nét lên đến 5km ban đêm, với khả năng theo dõi mục tiêu tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thêm vào đó, súng máy đồng trục 7,62mm và hai bệ phóng tên lửa chống tăng Spike-LR (tầm bắn 4km) cung cấp lớp hỏa lực đa tầng, trong khi hệ thống phóng khói đa phổ 8 nòng tạo màn che chắn hồng ngoại để tránh radar kẻ thù.

Bảo vệ trên CV9030 IFV được đẩy lên tầm cao mới, biến nó thành "pháo đài di động" cho bộ binh.

Thụy Điển đã công bố việc mua sắm 50 xe chiến đấu bộ binh CV9035 Mk.IIIC (IFV) như một phần cam kết hiện đại hóa lực lượng mặt đất, sau khi tặng các mẫu CV9040C cũ hơn cho Ukraine đầu năm nay. Ảnh: defence-blog.com

Lớp giáp cơ bản chống đạn 14,5mm từ phía trước và mảnh văng từ IED, có thể nâng cấp với mô-đun giáp composite hoặc ERA để chống đạn 25mm APFSDS.

Hệ thống bảo vệ chủ động (APS) như AMAP-ADS đang được tích hợp thử nghiệm, có khả năng đánh chặn tên lửa RPG và ATGM với tốc độ phản ứng dưới 1 giây.

Bên trong khoang chở 7-8 binh sĩ, ghế ngồi chống mìn giảm chấn thương lên đến 80%, kết hợp hệ thống lọc NBC tiên tiến chống ô nhiễm hóa học.

Công nghệ mạng lưới C4ISR cho phép CV9030 kết nối với drone trinh sát hoặc xe chỉ huy, chia sẻ dữ liệu 3D thời gian thực, giúp kíp lái "thấy trước" mối đe dọa từ 10km.

CV9030 IFV không chỉ là một chiếc xe chiến đấu mà còn là minh chứng cho sự tinh tế của công nghệ quân sự Thụy Điển: mạnh mẽ trong im lặng, chết chóc trong nhẹ nhàng.

Với thành công từ thử nghiệm Scandinavia tháng 11/2025, nguyên mẫu này đang mở đường cho hợp đồng xuất khẩu lớn, củng cố vị thế của CV90 như "vua IFV" châu Âu. CV9030 chắc chắn là "ngôi sao" đáng theo dõi trong thập kỷ tới.