Tên lửa đạn đạo liên lục địa di động của Nga. Ảnh: armyrecognition.com

Trong kỷ nguyên căng thẳng toàn cầu, tên lửa RT-2PM2 Topol-M đại diện cho bước tiến quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của Nga, với thiết kế tập trung vào khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất, mang lại sự cân bằng chiến lược mà không quốc gia nào có thể bỏ qua.

RT-2PM2 Topol-M (NATO gọi là SS-27 Sickle B) là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do Nga phát triển vào cuối những năm 1980 như một phản ứng trực tiếp đối với Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược của Mỹ.

Ban đầu được hình thành như một phiên bản nâng cấp của RT-2PM Topol cũ, dự án đã được tái thiết kế hoàn toàn vào năm 1992 để trở thành tên lửa ICBM đầu tiên được chế tạo hoàn toàn tại Nga sau sự tan rã của Liên Xô.

Việc phát triển do Viện Công nghệ Nhiệt Moscow dẫn dắt, với sự tham gia ban đầu của các nhà thiết kế từ Ukraine, nhưng sau đó được tập trung hoàn toàn vào Nga do thay đổi địa chính trị.

Quá trình thử nghiệm bắt đầu từ năm 1994 với chuyến bay đầu tiên từ bãi phóng Plesetsk, đạt khoảng cách 6.400 km và trải qua một số thất bại như vụ nổ trong lần thử thứ năm năm 1998 trước khi ổn định.

Ảnh: RiaNovosti

Tên lửa chính thức đi vào biên chế năm 1997 cho phiên bản hầm phóng (silo) và năm 2006 cho phiên bản di động, với sản xuất kéo dài đến năm 2010 tại Nhà máy Votkinsk.

Đến nay, theo các báo cáo, Nga duy trì khoảng 60 đơn vị silo và 18 đơn vị di động, chủ yếu tại các sư đoàn ở Tatishchevo và Teykovo, dù đang dần thay thế bằng các hệ thống mới hơn như RS-24 Yars và RS-28 Sarmat để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa.

Về mặt công nghệ, tên lửa RT-2PM2 Topol-M nổi bật với thiết kế ba giai đoạn (3 tầng đẩy) sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép thời gian sẵn sàng phóng chỉ trong vài phút và duy trì trạng thái cảnh báo cao mà không cần bảo dưỡng phức tạp.

Giai đoạn đầu tiên có khối lượng khoảng 26 tấn, dài 8,5 mét và hoạt động trong 60 giây, trong khi giai đoạn hai và ba lần lượt là 13 tấn với 64 giây và 6 tấn với 56 giây, tất cả đều sử dụng vòi phun xoay để điều khiển vectơ lực đẩy mà không cần cánh lái khí động.

Phương pháp phóng lạnh sử dụng bộ tích áp bột để đẩy tên lửa ra khỏi ống phóng trước khi kích hoạt động cơ chính, giúp giảm thiểu dấu vết nhiệt và tăng tính cơ động.

Ảnh: en.missilery.info

Thân tên lửa được chế tạo từ sợi carbon quấn, với chiều dài tổng thể từ 21,9 đến 22,7 mét, đường kính 1,9 đến 1,95 mét và trọng lượng phóng 47.000 đến 47.200 kg, bao gồm tải trọng 1.200 kg.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính kỹ thuật số với hỗ trợ GLONASS, đạt độ chính xác vòng tròn sai số xác suất khoảng 200 mét, thuộc hàng cao nhất trong các ICBM Nga.

Khả năng mang đầu đạn của tên lửa RT-2PM2 Topol-M tập trung vào một đầu đạn hạt nhân đơn lẻ với công suất từ 500 kiloton đến 1 megaton, dù một số nguồn cho biết nó có thể tương thích với cấu hình đa đầu đạn phân hướng độc lập lên đến 4-6 quả kèm mồi nhử, phù hợp với các hiệp ước kiểm soát vũ khí.

Tầm bắn tối đa của tên lửa RT-2PM2 Topol-M đạt 11.000 km, với tốc độ cực đại lên đến 7.520 m/giây, tương đương Mach 22 và khả năng bay theo quỹ đạo phẳng để giảm khoảng cách lên đến 10.000 km.

Các tính năng chống phòng thủ tên lửa là điểm nhấn công nghệ chính, bao gồm thời gian đốt động cơ ngắn để giảm phát hiện từ vệ tinh, khả năng cơ động của phương tiện tái nhập để tránh dự đoán đường bay và hệ thống mồi nhử thụ động lẫn chủ động làm mờ đặc trưng quang học, hồng ngoại lẫn radar.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa RT-2PM2 Topol-M còn được bảo vệ chống nhiễu điện từ, phóng xạ và thậm chí là vụ nổ hạt nhân gần trong bán kính 10 km, nhờ lớp che chắn đặc biệt.

Phiên bản di động sử dụng xe kéo MZKT-79221 với 16 bánh, cho phép di chuyển địa hình phức tạp và phóng từ bất kỳ vị trí nào trên tuyến đường, trong khi phiên bản silo sử dụng hầm chứa được gia cố để tăng khả năng sống sót.

Dù đã chứng minh hiệu quả qua các cuộc thử nghiệm như lần phóng năm 2005 từ Kapustin Yar với khả năng thay đổi hướng đầu đạn, tên lửa RT-2PM2 Topol-M đang dần nhường chỗ cho các thế hệ mới hơn.

Các cập nhật gần đây đến năm 2025 cho thấy không có thay đổi lớn về thiết kế, với trọng tâm chuyển sang tích hợp công nghệ từ Topol-M vào các hệ thống kế thừa như Yars-M và Osina, bao gồm thử nghiệm chuyến bay từ năm 2021-2022.

Tên lửa RT-2PM2 Topol-M vẫn là một thành tựu công nghệ quan trọng, nhấn mạnh vào tính cơ động, độ tin cậy và khả năng xuyên thủng phòng thủ, góp phần duy trì sự cân bằng chiến lược mà không thiên về bất kỳ bên nào trong các tranh chấp toàn cầu.