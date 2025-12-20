Đồ họa siêu tên lửa Iskander-1000 phóng từ mặt đất với tầm bắn 1000-1300km. Ảnh: avia.pro

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Nga đã âm thầm nâng cấp hệ thống tên lửa Iskander-M thành phiên bản Iskander-1000, một ‘quái vật’ siêu vượt âm (hypersonic) phóng từ mặt đất có khả năng tấn công ở khoảng cách vượt trội, khiến các hệ thống phòng thủ phương Tây phải dè chừng.

Với tầm bắn lên đến hơn 1.000km và tốc độ kinh hoàng (Mach 9), vũ khí này không chỉ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Nga mà còn đánh dấu bước tiến công nghệ, biến Iskander-1000 thành tên lửa tấn công siêu vượt âm trên bộ đầu tiên được sử dụng thực chiến, theo các báo cáo tình báo Ukraine.

Iskander-1000, thường được gọi với tên mã 9M723-2, là phiên bản nâng cấp sâu của tên lửa Iskander-M tiêu chuẩn, vốn chỉ có tầm bắn khoảng 500km.

Sự cải tiến này chủ yếu tập trung vào việc tăng cường khối lượng nhiên liệu rắn và giảm trọng lượng đầu đạn, cho phép tên lửa đạt tầm bắn xa hơn mà không cần thay đổi kích thước tổng thể.

Cụ thể, với đầu đạn thông thường nặng khoảng 300kg, Iskander-1000 có thể bay xa đến 1.000km, trong khi phiên bản đầu đạn đặc biệt nhẹ hơn (khoảng 200kg, có thể bao gồm loại hạt nhân 10-50 kiloton) đẩy tầm bắn lên mức 1.300km.

Tên lửa Iskander-M. Ảnh: english.pravda.ru

Những con số này không chỉ gấp đôi so với Iskander-M mà còn mở rộng đáng kể khả năng tấn công của Nga, từ biên giới Ukraine đến sâu vào lãnh thổ châu Âu, như Kaliningrad hoặc các mục tiêu ở Ba Lan và Baltic.

Theo armyrecognition.com, về mặt công nghệ, Iskander-1000 nổi bật với tốc độ siêu vượt âm (hypersonic), đạt từ 2.100-3.100 m/s (tương đương Mach 6-9), giúp nó duy trì vận tốc siêu vượt âm trong suốt hành trình.

Tốc độ này được hỗ trợ bởi động cơ đẩy nhiên liệu rắn tiên tiến, kết hợp với quỹ đạo quasi-ballistic, một đường bay bán đạn đạo cho phép tên lửa đạt độ cao đỉnh lên đến 120-130km trước khi lao xuống mục tiêu.

Tại giai đoạn hành trình, tên lửa bay ở độ cao khoảng 50km, tránh được hầu hết các hệ thống phòng thủ tầm thấp như SM-6 của NATO (chỉ hiệu quả dưới 35km), đồng thời giảm thiểu tác động từ các tên lửa đánh chặn tầm cao như SM-3 hay THAAD ở trên 95km.

Hơn nữa, khả năng cơ động linh hoạt toàn quỹ đạo là yếu tố then chốt, với các đơn vị điều khiển đuôi khí động học và cánh lái cho phép tên lửa thay đổi hướng đột ngột, đạt gia tốc lên đến 25-30g.

Sự khác biệt giữa các biến thể: 9M723 (L) và 9M723-2 được gọi là Iskander-1000 (R). Ảnh: united24media.com

Điều này khiến việc dự đoán và đánh chặn trở nên gần như bất khả thi, vì tên lửa có thể né tránh radar và tên lửa đối phương một cách chủ động.

Theo rg.ru, hệ thống dẫn đường của Iskander-1000 cũng được nâng cấp đáng kể, sử dụng hệ thống quán tính không phụ thuộc nền tảng (như 9B873-2 BSU), kết hợp với các linh kiện điện tử tiên tiến như FPGA, vi điều khiển và cảm biến gia tốc từ các nhà sản xuất Nga và một số nguồn phương Tây không bị cấm vận.

Độ chính xác tấn công mục tiêu được cải thiện, với sai số chỉ trong bán kính 5 mét, nhờ vào xử lý tính toán trên bo mạch và khả năng điều chỉnh quỹ đạo thời gian thực.

Đầu đạn đa dạng là một điểm mạnh khác, từ loại nổ mảnh cao (phù hợp với cơ sở quân sự và kho vũ khí), xuyên thủng (cho hầm ngầm), chùm (phủ diện rộng lên đến 1 hecta để tiêu diệt bộ binh và thiết bị), đến nhiệt áp hoặc hạt nhân.

Ngoài ra, tên lửa được trang bị hệ thống tác chiến điện tử chủ động và thụ động, chẳng hạn như hệ thống "Comet" thay thế cho mục tiêu giả, giúp làm nhiễu radar đối phương và tăng khả năng sống sót.

Về mặt ngoại hình, Iskander-1000 có hình dáng rất giống với các biến thể Iskander trước đó, giữ nguyên chiều dài 7,3 mét và đường kính 0,92 mét, với những nâng cấp chính nhằm tăng tầm bắn và hiệu suất hoạt động. (Nguồn ảnh: Yandex images)

Theo united24media.com, so sánh với Kinzhal, tên lửa hypersonic phóng từ không trung trên máy bay MiG-31K, Iskander-1000 chia sẻ nhiều đặc tính tương đồng như tốc độ hypersonic, quỹ đạo quasi-ballistic và khả năng cơ động toàn bộ đường bay.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Iskander-1000 nằm ở nền tảng phóng mặt đất, mang lại yếu tố bất ngờ cao hơn. Trong khi Kinzhal dễ bị phát hiện qua việc theo dõi máy bay mang, Iskander-1000 có thể được triển khai từ các tổ hợp di động bí mật, khiến đối phương không thể dự đoán thời điểm và vị trí phóng.

Điều này biến nó thành ‘Kinzhal mặt đất’, một vũ khí chiến thuật không thể đánh chặn, đặc biệt trong môi trường xung đột hiện đại nơi các hệ thống phòng thủ như Patriot hay Iron Dome gặp khó khăn với tốc độ và độ cao của nó.

Theo eadaily.com, từ góc độ ứng dụng thực tế, Iskander-1000 đã được sản xuất hàng loạt từ năm 2024 và triển khai ở Ukraine từ đầu 2025, với các báo cáo về các cuộc tấn công ở khoảng cách 800-1.000km nhắm vào sân bay, kho vũ khí và cơ sở hạ tầng.

Việc sử dụng thực chiến này không chỉ chứng minh hiệu quả công nghệ mà còn nhấn mạnh vai trò của Iskander-1000 trong việc làm quá tải hệ thống phòng không đối phương, kết hợp với các loại tên lửa khác để tạo đợt tấn công đa lớp.

Tên lửa Iskander-1000 đại diện cho bước tiến trong công nghệ tên lửa Nga, kết hợp giữa sức mạnh hypersonic, độ chính xác cao và tính bất ngờ, có thể thay đổi cục diện chiến lược ở châu Âu và xa hơn.