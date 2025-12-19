Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. (Nguồn: The Defense News/TTXVN)

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị châu Âu ngày càng leo thang, Nga đã chính thức triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tại Belarus, đánh dấu bước tiến mới trong khả năng răn đe chiến lược.

Với tốc độ siêu vượt âm lên đến Mach 10 và tầm bắn vượt trội (5.500km), tên lửa Oreshnik không chỉ là biểu tượng sức mạnh quân sự mà còn là mối lo ngại lớn cho NATO và các quốc gia láng giềng.

Tên lửa Oreshnik, được phát triển dựa trên nền tảng RS-26 Rubezh, đại diện cho đỉnh cao công nghệ vũ khí của Nga trong kỷ nguyên siêu thanh.

Được Tổng thống Vladimir Putin công bố lần đầu sau cuộc tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine tháng 11/2024, Oreshnik là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) có khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV), cho phép tấn công đa mục tiêu với độ chính xác cao.

Công nghệ cốt lõi của Oreshnik nằm ở hệ thống đẩy siêu thanh, giúp tên lửa đạt tốc độ lên đến Mach 10, tức là gấp 10 lần tốc độ âm thanh, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường như Patriot hay THAAD khó đánh chặn.

Tên lửa Oreshnik sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép triển khai nhanh chóng và linh hoạt, đồng thời tích hợp hệ thống dẫn đường tiên tiến kết hợp GPS, quán tính và có thể cả trí tuệ nhân tạo (AI) để điều chỉnh quỹ đạo giữa chừng.

Đồ họa quỹ đạo bay và tấn công của tên lửa Oreshnik. Ảnh: Sputnik

Điều này biến Oreshnik thành vũ khí "không thể ngăn chặn", theo lời mô tả từ các quan chức Nga, với khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, tăng cường sức mạnh răn đe chiến lược.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Oreshnik sở hữu tầm bắn ấn tượng lên đến 5.500km, đủ để bao phủ toàn bộ châu Âu từ vị trí triển khai tại Belarus.

Tên lửa Oreshnik có chiều dài khoảng 12-15 mét, trọng lượng phóng khoảng 20-30 tấn và có thể mang từ 3 đến 6 đầu đạn MIRV, mỗi đầu đạn có công suất phá hủy tương đương hàng trăm kiloton TNT nếu là loại hạt nhân.

Tốc độ siêu vượt âm (Mach 10) không chỉ giúp tên lửa Oreshnik xuyên thủng lưới phòng không mà còn giảm thời gian bay xuống chỉ còn vài phút, khiến đối phương gần như không có thời gian phản ứng.

So với các tên lửa khác như Iskander hay Kinzhal, Oreshnik vượt trội hơn nhờ khả năng cơ động cao và tích hợp vào các hệ thống chỉ huy hiện đại của Nga, cho phép phóng từ bệ di động hoặc cố định.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: nbcnews.com

Việc triển khai Oreshnik đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ đồng minh Nga-Belarus. Theo Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Nga đã chính thức triển khai hệ thống này tại Belarus từ ngày 17/12/2025 và Oreshnik đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Điều này diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận Zapad-2025, nhằm tăng cường khả năng phối hợp quân sự giữa hai nước.

Tổng thống Putin cũng xác nhận rằng Oreshnik sẽ được đưa vào trực chiến toàn diện cuối năm 2025, với kế hoạch thành lập lữ đoàn tên lửa mới để vận hành.

Tổng thống Vladimir Putin (trái) và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên Bang Nga Valery Gerasimov. (Nguồn: kremlin.ru/themoscowtimes.com)

Việc đặt tên lửa Oreshnik tại Belarus không chỉ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Nga mà còn là phản ứng trực tiếp trước sự mở rộng của NATO, đặc biệt sau khi Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga.

Các chuyên gia nhận định rằng động thái này có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh ở châu Âu, thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang mới, dù chưa có xác nhận độc lập về số lượng hay vị trí chính xác của các hệ thống được triển khai.

Tên lửa Oreshnik không chỉ là một vũ khí mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ công nghệ quân sự của Nga, nhấn mạnh vào tốc độ, độ chính xác và khả năng răn đe.

Trong khi Nga và Belarus coi đây là biện pháp bảo vệ an ninh, các nước phương Tây lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chiến sự Ukraine kéo dài.