Diario AS đưa tin, Casemiro cùng gia đình vừa có kỳ nghỉ ngắn ở Florida (Mỹ) và đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Inter Miami, bàn về khả năng đến chơi bóng cùng Messi, Luis Suarez, De Paul,… vào hè này.

Tiền vệ kỳ cựu Brazil đang chơi rất hay cùng MU dưới thời Carrick, nhưng cách đây 2 tháng đã sớm xác nhận việc chia tay Old Trafford vào cuối mùa.

Một số đội bóng săn đón Casemiro, sau khi biết được anh sẽ là cầu thủ tự do ở chuyển nhượng hè 2026. Có thông tin, cựu tiền vệ Real Madrid ưu tiên trở lại Porto, nhưng diễn biến mới nhất cho thấy, Casemiro có thể đổi ý chuyển đến MLS và làm đồng đội của Messi, sau nhiều năm làm đối thủ ở La Liga .

Theo nguồn trên, Inter Miami hiện đã bước vào đàm phán với Casemiro để đưa anh đến với Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Với việc Inter Miami của Beckham ra tay, một đội bóng khác của Mỹ là LA Galaxy, cũng quan tâm muốn ký Casemiro, được đánh giá là khó có cơ hội để đấu lại. Bên cạnh đó, từ Saudi Pro League, Al Hilal cũng được gọi tên.

Sự nghiệp vang danh nhất của Casemiro chính là tại Real Madrid (2013-2022), nơi anh làm đối thủ không đội trời chung với Barcelona cùng Messi, trong đó đáng kể nhất là 5 danh hiệu Champions League.

Hè 2022, Casemiro gật đầu chuyển đến MU, với mức lương cao gấp đôi – khoảng 350.000 bảng/tuần, so với tại Real Madrid. Anh có năm đầu tiên xứng đáng tên tuổi, đẳng cấp, nhưng sa sút ở các mùa giải tiếp theo.

Ở chiến dịch đang diễn ra, sau khi Ruben Amorim rời đi, Carrick đến, Casemiro chơi cực hay, là nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa MU. Anh hiện có 7 bàn cho 'Quỷ đỏ' mùa này.