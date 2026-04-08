Ông Sharif đã mời các phái đoàn Mỹ và Iran tới thủ đô Islamabad của Pakistan để đàm phán thêm vào ngày 10/4. Các nguồn tin Mỹ cũng nói với hãng tin CNN rằng chính quyền của Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp tiềm năng, có thể diễn ra ở Islamabad.

Có một số lý do khiến Pakistan trở thành địa điểm lý tưởng cho một cuộc gặp như vậy. Nước này có chung đường biên giới dài và mối quan hệ văn hóa, tôn giáo với Iran, đồng thời là nơi sinh sống của cộng đồng người Hồi giáo dòng Shi'ite lớn nhất ngoài Iran.

Không giống các quốc gia Hồi giáo ở Vùng Vịnh, Pakistan không có bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ và chưa từng bị tên lửa hay máy bay không người lái (UAV) của Iran nhắm mục tiêu. Iran cũng cho phép một số tàu của Pakistan đi qua eo biển Hormuz.

Pakistan còn nổi lên như một đối tác quan trọng của Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Trump, một phần nhờ vào trữ lượng đất hiếm khổng lồ và các loại khoáng sản quan trọng mà nước này tuyên bố đang sở hữu, những thứ Mỹ quan tâm.

Ông Trump cũng đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với Asim Munir, người đứng đầu quân đội hùng mạnh của Pakistan. Tổng thống Mỹ đã gặp ông Munir nhiều lần và mô tả đây là "thống soái yêu thích" của mình.

Ngoài ra, Pakistan có những khuyến khích riêng để giảm leo thang căng thẳng do nước này cũng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.