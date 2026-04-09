Tổng thống Mỹ Trump (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ tướng và Thống soái Pakistan. Ảnh: ANI

Vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố, những dấu hiệu hy vọng nhỏ nhoi đã được truyền đi từ Pakistan. Một nguồn tin giấu tên từ Pakistan tiết lộ với hãng tin BBC rằng các cuộc đàm phán diễn ra với tốc độ nhanh chóng và Islamabad đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và Iran.

Ở phía Pakistan, số người tham gia đàm phán chỉ là một nhóm nhỏ. Nguồn tin trên nói thêm, khi chỉ còn vài giờ là tới hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra, tâm trạng của hầu hết mọi người đều ảm đạm, nghiêm túc nhưng vẫn có hy vọng sẽ đạt thỏa thuận ngừng bắn. Nguồn tin cho biết, họ không thuộc nhóm các quan chức tham gia thương thuyết.

Quan hệ đặc biệt giữa Pakistan và Iran

Cựu đại sứ Pakistan tại Tehran Asif Durrani cho biết Pakistan có vị thế vững chắc với tư cách là quốc gia duy nhất trong vùng có quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Iran.

Pakistan có chung đường biên giới dài 900km ở phía tây nam với Iran, đồng thời có mối liên hệ sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tôn giáo với quốc gia Hồi giáo này. Pakistan cũng là quốc gia có số người Hồi giáo dòng Shi'ite lớn thứ hai thế giới sau Iran.

Iran là quốc gia đầu tiên công nhận Pakistan sau khi giành độc lập năm 1947. Pakistan đã đáp lại thiện chí đó đối với Iran sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Pakistan cũng đại diện cho một số lợi ích ngoại giao của Iran tại Mỹ, nơi Tehran không có đại sứ quán.

Quan hệ Mỹ - Pakistan

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Pakistan - Thống soái Asim Munir đã xây dựng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Tổng thống Mỹ Trump. Tổng thống Trump gọi ông Munir là "thống soái yêu thích của tôi" và đánh giá ông Munir hiểu Iran "hơn hầu hết mọi người".

Năm ngoái, ông Munir và Thủ tướng Pakistan Sharif đã đến thăm Washington khi căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ leo thang. Lúc đó, ông Sharif ca ngợi sự can thiệp “táo bạo và có tầm nhìn” của ông Trump, trong khi ông Munir bày tỏ nhà lãnh đạo Mỹ xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì đã ngăn chặn căng thẳng giữa Pakistan - Ấn Độ leo thang.

Quan hệ giữa Pakistan và các nước Vùng Vịnh

Pakistan và Ảrập Xêút đã ký một thỏa thuận phòng thủ chiến lược chung vào năm 2025, củng cố mối quan hệ lâu dài giữa hai nước nhưng cũng hạn chế mức độ Islamabad có thể hỗ trợ Tehran.

Pakistan cũng có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc. Theo ông Trump, điều này đã giúp đưa Iran đến bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã chủ trì một cuộc họp với các đối tác từ Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập vào tháng trước để thảo luận việc giảm leo thang xung đột rồi sau đó bay đến Bắc Kinh để đàm phán thêm.

Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Iran, sau đó đã cùng với Pakistan thúc đẩy một kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột đang bao trùm Trung Đông. Bắc Kinh tuyên bố ủng hộ “Pakistan đóng một vai trò độc đáo và quan trọng trong việc xoa dịu tình hình”.

Thủ tướng Pakistan tuyên bố ông sẽ chào đón các phái đoàn của Mỹ và Iran đến thủ đô Islamabad từ ngày 10/4. Theo cựu Đại sứ Durrani, Iran sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở khi ở Islamabad, đó là lý do tại sao họ chấp nhận Pakistan giữ vai trò trung gian hòa giải. Ông Durrani lưu ý Pakistan có thể giúp Mỹ và Iran giải quyết những khác biệt còn tồn đọng. "Nếu các cuộc đàm phán diễn ra trực tiếp thì Pakistan có thể giúp các bên điều chỉnh ngôn từ nếu xảy ra bế tắc", nhà ngoại giao này nhấn mạnh.