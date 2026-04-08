Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo hãng tin CNN, khi truyền thông Pháp đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có tham gia thúc đẩy Tehran đàm phán ngừng bắn hay không, ông Trump đáp: "Tôi nghe nói là có".

Trả lời cùng câu hỏi dành cho ông Trump, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ cho biết kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Bắc Kinh đã nỗ lực giúp mang lại một thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt xung đột. "Trung Quốc hoan nghênh mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ nắm bắt cơ hội vì hòa bình, thu hẹp những khác biệt thông qua đối thoại và sớm chấm dứt xung đột", ông Lưu nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp, ông Trump khẳng định: "Mỹ đã chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn. 100%, không còn nghi ngờ gì nữa". Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng không nói rõ liệu ông có kế hoạch thực hiện những lời đe dọa trước đó về việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran hay không nếu Tehran bội ước. "Các bạn sẽ phải chờ xem", ông Trump cho hay.

Tổng thống Trump Mỹ nói vấn đề kho dự trữ uranium đã được làm giàu của Iran sẽ được "trông nom một cách hoàn hảo" theo thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố không quan tâm đến vấn đề này vì có thể giám sát kho uranium của Iran bằng vệ tinh.

Hội đồng Tối cao Iran thông báo đã đồng ý với Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, kéo dài 2 tuần và các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào ngày 10/4. Điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán mà trước đó ông Trump mô tả “có thể thực hiện được” gồm việc Iran giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc rút toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ, Israel và Iran. “Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về việc tạm ngừng các cuộc tấn công chống lại Iran trong 2 tuần với điều kiện Iran ngay lập tức mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt tất cả các cuộc tấn công vào Mỹ, Israel và các quốc gia trong khu vực”, trích thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Israel.