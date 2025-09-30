Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Thưa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Quân khu, Quân đoàn và lãnh đạo các tỉnh bạn.

Thưa quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Thưa Đoàn Chủ tịch đại hội, các đồng chí đại biểu, khách quý.

Thưa đồng bào, đồng chí.

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, với một không gian phát triển mới, với quy mô, tầm vóc và vị thế mới, với yêu cầu nhiệm vụ rất cao trong kỷ nguyên mới - phát triển thịnh vượng. Đại hội diễn ra vào thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng xây dựng đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 449 đại biểu chính thức, là những đảng viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và sức mạnh đoàn kết của hơn 137.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã về dự đại hội.

Đại hội rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, đặc biệt xin nồng nhiệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo đại hội. Nồng nhiệt chào mừng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các Quân khu, Quân đoàn và lãnh đạo các tỉnh bạn; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương dự và đưa tin về đại hội.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý là nguồn động viên to lớn, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của các địa phương đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đồng thời tạo niềm tin vững chắc để Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí!

Kính thưa đại hội!

Trong giờ phút long trọng này, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của cách mạng Việt Nam. Chúng ta tưởng nhớ và biết ơn bao thế hệ những chiến sỹ cộng sản kiên cường, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của nhân dân; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã trọn đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, đất nước. Sự hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ đồng chí, đồng bào càng tô thắm thêm lá cờ cách mạng quang vinh của Đảng, làm “Nở hoa độc lập, kết trái tự do”, mở đường cho dân tộc ta đi tới ấm no, hạnh phúc.

Kính thưa đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng”, trong nhiều tháng qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo chủ trương của Trung ương và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết và đổi mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra bài học kinh nghiệm, mà còn xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, thể hiện trách nhiệm chính trị của Đảng bộ tỉnh với sự phát triển của đất nước.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội lần này là dấu mốc lịch sử, khẳng định quyết tâm, khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.

Kính thưa đại hội!

Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19, biến động kinh tế toàn cầu, thiên tai và nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, đạt những thành tựu quan trọng. Đặc biệt, chúng ta đã hoàn thành sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính các cấp, chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, đánh dấu bước đột phá về tổ chức bộ máy, chuyển từ quản lý thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân.

Những thành quả này là kết tinh của trí tuệ, công sức, sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời là nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk đứng trước thời cơ và vận hội lớn chưa từng có, không gian hành chính - kinh tế được mở rộng, kết nối đồng bộ không gian duyên hải - cao nguyên - biên giới. Với vị thế, tiềm năng mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng và lòng yêu nước, trân trọng và gìn giữ những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa đại hội!

Với những yêu cầu nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, nêu cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thực sự có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự thành công của đại hội.

Với niềm tin, quyết tâm và khát vọng vươn lên, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc đại hội của chúng ta thành công rực rỡ, mở đầu thắng lợi cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!