Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.

Tại đại hội, ông Nguyễn Thượng Hải - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy, ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị cũng chỉ định 62 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 21 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Đắk lắk nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Đình Trung sinh năm 1973, quê quán tỉnh Nghệ An.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trung từng kinh qua các chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020 kiêm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ngày 12/11/2020, tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Nông khóa 3, ông Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Trung được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 7/5/2021, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/6 năm nay, ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Tạ Anh Tuấn. Ảnh: GN

Ông Tạ Anh Tuấn sinh năm 1969, quê quán TP Hà Nội, trình độ thạc sĩ Tài chính.

Trước khi được chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, ông Tuấn từng đảm nhiệm các vị trí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đến tháng 11/2022, ông Tạ Anh Tuấn được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30/6 vừa qua, ông Tuấn được chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.