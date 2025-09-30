Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1 chính thức khai mạc. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất, được xem là sự kiện chính trị đặc biệt, mở ra không gian phát triển mới với quy mô, tầm vóc và vị thế lớn hơn.

Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng - cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc. Ảnh: GN

Đắk Lắk đứng trước thời cơ, vận hội lớn chưa từng có

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định, Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng: vừa tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 vừa rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp đột phá cho chặng đường 2025-2030. Đại hội cũng khẳng định quyết tâm và khát vọng xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong 5 năm qua, dù đối diện dịch Covid-19, thiên tai, biến động kinh tế toàn cầu, Đảng bộ và nhân dân tỉnh vẫn nỗ lực vượt khó, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn tất việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn mới.

“Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đắk Lắk đứng trước thời cơ và vận hội lớn khi không gian hành chính - kinh tế được mở rộng, kết nối đồng bộ duyên hải - cao nguyên - biên giới. Với vị thế và tiềm năng mới, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc” - ông Trung khẳng định.

Tăng trưởng GRDP từ 10,5%/năm trở lên

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân đạt 6,24%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; hạ tầng giao thông được đầu tư, kết nối ngày càng đồng bộ; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển; kinh tế tập thể và hợp tác xã có bước tiến mới. Chuyển đổi số được thúc đẩy trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: GN

Bên cạnh những kết quả nổi bật, ông Tuấn cũng nhìn nhận những hạn chế của tỉnh như: tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng; hạ tầng công nghiệp, giao thông còn bất cập; du lịch phát triển chưa xứng tầm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, đại hội xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số; nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đại hội đã đề ra 18 nhóm chỉ tiêu, trong đó nổi bật là mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 153 triệu đồng vào năm 2030; kinh tế số chiếm 30% GRDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% trở lên; đến năm 2030 có 68/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 16 xã đạt chuẩn nâng cao và 8 xã đạt chuẩn hiện đại.

Đại hội cũng xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột; đồng thời huy động tối đa nguồn lực đầu tư hạ tầng chiến lược, đặc biệt là giao thông, công nghiệp, đô thị và hạ tầng số.