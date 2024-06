Kính thưa:

- Các đ/c lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời;

- Thưa toàn thể đồng bào và cử tri trong tỉnh!

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề lần thứ 10) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Thưa các vị đại biểu, thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh!

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và chủ động phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và nhiệm vụ chính trị ở địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định ban hành Nghị quyết về: Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định; Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến – Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế; điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án: Đường ven biển (ĐT. 639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi; Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; các tuyến đường kết nối trên địa bàn thị xã An Nhơn; các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát), thị trấn Bình Dương và thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) và một số nội dung quan trọng khác.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp!

Những nội dung trình kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước trong việc sắp xếp đơn vị hành chính; thành lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

Thời gian kỳ họp dự kiến tổ chức trong một buổi; vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận để quyết nghị thông qua các nghị quyết đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm về cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tôi đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo các nội dung trình kỳ họp giải trình những kiến nghị của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh qua thẩm tra và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh qua thảo luận tại kỳ họp, để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có căn cứ xem xét và quyết định.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn/.