Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Kính thưa:

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương,

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,

- Quý Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,

- Các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu khách quý,

- Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội!

Hôm nay, trong không khí cả nước đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sau một quá trình chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tỉnh. Đại hội đánh dấu chặng đường phát triển mới của tỉnh Đồng Tháp mới với khát vọng phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước.

450 đại biểu Đại hội đến từ 106 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 120.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, trân trọng đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu, khách quý về tham dự Đại hội. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý mang đến cho Đại hội chúng ta những tình cảm thắm thiết, là niềm cổ vũ, động viên to lớn để Đại hội thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng chào mừng và kính gửi đến các đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp trình bày diễn văn tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: H.T

Kính thưa Đại hội

Trong giờ phút trọng thể này, với tất cả lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Đại hội thành kính tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc công lao to lớn của biết bao thế hệ chiến sĩ cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của Nhân dân, các bậc lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lao động sáng tạo, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước và quê hương Đồng Tháp.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đặc biệt là đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, ủng hộ, hướng dẫn sâu sát, thường xuyên, kịp thời để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vượt qua khó khăn, thách thức cùng cả nước vững bước đi lên.

Kính thưa các đồng chí

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; từ nhiều tháng nay, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội tại các đảng bộ trực thuộc bảo đảm đúng quy trình, tiến độ, chất lượng. Đại hội đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, định hướng phát triển của các địa phương, đơn vị trong giai đoạn mới.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chính trị - xã hội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, để lập thành tích chào mừng Đại hội và các ngày lễ lớn trong năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị, tiến tới Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc; ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh, của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đồng bào các tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện các nội dung văn kiện Đại hội.

Trong 02 ngày làm việc, Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận và biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, sẽ công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Báo cáo với Đại hội về Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội cũng sẽ dành thời gian thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng.

Kính thưa các đồng chí

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, tuy từ đầu nhiệm kỳ, chúng ta đã phải chịu tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, từ tác động tiêu cực của thiên tai, nhưng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang trước đây với quyết tâm cao đã tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực; sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng đặc biệt được quan tâm; thực hiện chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đạt nhiều kết quả nổi trội trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, "chống" các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Những thành quả đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong Tỉnh; đây là tiền đề và cơ sở quan trọng để chúng ta tự tin bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ sau hợp nhất với nhiều yêu cầu, đòi hỏi và kỳ vọng lớn lao cho sự phát triển của Đồng Tháp. Bên cạnh những thành công, cũng còn nhiều khuyết điểm, yếu kém với những nguyên nhân chủ quan cần được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để có những bài học kinh nghiệm quý báu, nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cùng với sự thành lập tỉnh Đồng Tháp mới, chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Tỉnh đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động. Từ mô hình mới, không gian mới, Đồng Tháp đang dần hình thành các động lực mới và khai mở nhiều nguồn lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới với quy mô kinh tế lớn hơn, kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, sức cạnh tranh và tính kết nối cao hơn để hiện thực hoá mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I hôm nay không chỉ là diễn đàn chính trị quan trọng, mà mỗi thảo luận, quyết định của Đại hội chính là lời cam kết mạnh mẽ, với quyết tâm cao nhất và tinh thần hành động quyết liệt đầy sáng tạo. Với phương châm hành động: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", mỗi đại biểu Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn kiện. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Tỉnh từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh nhà đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.