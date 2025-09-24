Chiều nay, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thế Vinh cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 30/9-1/10.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử sau khi 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp hợp nhất, mở ra chặng đường phát triển mới, với tầm vóc, khát vọng và sứ mệnh cao cả.

Theo ông Vinh, Đại hội sẽ không thực hiện quy trình bầu cử nhân sự nhiệm kỳ mới mà sẽ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Thế Vinh. Ảnh: H.T

Cũng theo ông Phạm Thế Vinh, chủ đề Đại hội là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh". Phương châm hành động là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 xác định nguyên tắc "Toàn diện - trọng tâm - kết nối - bứt phá và phát triển bền vững” trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên mọi lĩnh vực, địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Thị Kim Tuyến cho biết thêm, dự kiến có 450 đại biểu tham gia đại hội.

Bà Tuyến nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL, đời sống người dân được nâng cao, văn hoá - xã hội tiến bộ, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Đến năm 2045, Đồng Tháp sẽ trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL, là địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, phát triển công nghiệp tiên tiến, nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Thị Kim Tuyến

Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu, phân bổ trên các lĩnh vực kinh tế (4 chỉ tiêu), văn hoá - xã hội (5 chỉ tiêu), môi trường (3 chỉ tiêu) và xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu).

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.