Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Hồ Hải.

- Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Kính thưa đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Cà Mau các nhiệm kỳ.

- Kính thưa quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí tướng lĩnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Ninh Bình, tỉnh An Giang, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tây Ninh.

- Thưa Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Thưa đại hội!

Trong niềm vui phấn khởi, tự hào và khí thế sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; sau quá trình chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương; được sự chấp thuận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Cà Mau long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Cà Mau sau hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, là sự kiện lịch sử, có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh, mở ra giai đoạn phát triển mới, với khát vọng đưa Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đại hội rất vinh dự, vui mừng và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội rất vinh dự đón tiếp và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các vị tướng lĩnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các nhiệm kỳ; các đại biểu khách quý đã đến dự, mang đến những tình cảm đặc biệt sâu sắc, sự động viên, cổ vũ to lớn cho toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau. Đại hội nhiệt liệt chào mừng 450 đại biểu chính thức, đại diện hơn 82.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đại hội.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng toàn thể các đồng chí đại biểu dự đại hội, quý vị khách quý và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trong giờ phút trang trọng này, đại hội thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình thương yêu sâu nặng đối với nhân dân miền Nam. Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các thế hệ tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: BTC

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh Cà Mau diễn ra trong thời khắc lịch sử trọng đại: là thời khắc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hừng hực khí thế cách mạng, bởi hào khí oai hùng của 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bởi những thành tựu rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đã đạt được sau 40 năm kiên trì thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; đất nước ta đang chuyển mình, dân tộc ta đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, đã hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau trước đây thành tỉnh Cà Mau và đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu phát huy hiệu quả, nội bộ đoàn kết, nhân dân phấn khởi, đồng tình cao.

Tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu trước đây, vốn đã có thế mạnh kinh tế biển và có nhiều tài nguyên, lợi thế so sánh, dư địa phát triển; nay hợp nhất lại thành một tỉnh, các lợi thế, tiềm năng vốn có đã được tích hợp, tạo ra sự “cộng hưởng” mạnh mẽ, làm cho tiềm lực của tỉnh tăng lên nhiều lần và mở ra không gian phát triển mới. Vị thế của Cà Mau ngày nay đã khác trước. Cà Mau không còn là nơi xa xôi, hẻo lánh, không còn là “điểm tận cùng của đất nước” nữa, mà Cà Mau đã được Trung ương xác định là “tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc”, là cửa ngõ ra biển lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt và nhiều cơ hội nổi trội. Bối cảnh đó, tiềm năng, lợi thế đó, đã tạo ra khí thế mới, khát vọng mới để Cà Mau vươn lên mạnh mẽ, cùng cả nước hướng đến mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh Cà Mau đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp giúp đỡ, đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong cả nước; với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thuận lợi, thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, nghiêm túc; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; và vẫn còn đó những khó khăn, thách thức chưa vượt qua, những điều chưa làm được trong quá trình phát triển của tỉnh.

Thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội!

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà, giai đoạn 2025-2030 là: “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau sau hợp nhất. Theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Đại hội này chỉ thực hiện 2 nội dung. Một là, tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 5 năm qua của Đảng bộ 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau trước khi hợp nhất; xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 làm cơ sở cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Hai là, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Các văn kiện trình đại hội đã được tổ chức lấy ý kiến tại đại hội của 68 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh; của các đồng chí nguyên lãnh đạo của 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau trước đây, của các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xin ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các ban, bộ, ngành Trung ương; đã báo cáo và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để điều chỉnh, bổ sung nội dung các văn kiện trình đại hội. Đại hội mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến thật xác đáng và khoa học của quý đại biểu để văn kiện đại hội của tỉnh được hoàn thiện hơn.

Với các yêu cầu nhiệm vụ quan trọng đó, đại hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để tập trung tham luận, thảo luận. Đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy trí tuệ, bám sát thực tiễn và nhu cầu cuộc sống để tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội, tập trung phân tích sâu, khách quan, trung thực những kết quả nổi bật, cũng như hạn chế, yếu kém; tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đúc kết những bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, khâu đột phá và lĩnh vực trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với việc góp ý xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu cần tiếp tục tập trung trao đổi, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng với tinh thần trách nhiệm cao, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và thực tiễn sinh động từ cơ sở.

Phát huy kết quả thành công của đại hội Đảng bộ các cấp từ sau khi hợp nhất, mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, bám sát những nội dung chính của đại hội, nhất là đối với đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng sắp tới, mỗi đại biểu phải là đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh của Đảng bộ tỉnh đóng góp thiết thực, hiệu quả vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Kính thưa các đồng chí và toàn thể đại hội!

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tôi tin tưởng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường phát triển mới cho quê hương cực Nam Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các nhiệm kỳ; quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!