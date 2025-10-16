Bà Trịnh Thị Ngọc (tỉnh Phú Thọ) cho biết, theo quy định hiện hành, công chức cấp xã mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được bảo lưu tiền lương và phụ cấp chức vụ đang hưởng trong 6 tháng. Sau thời gian này, mức lương và phụ cấp sẽ được điều chỉnh theo quy định mới của pháp luật.



Bà Ngọc đặt câu hỏi: Trường hợp trước đây là viên chức, từ ngày 1/7 được tiếp nhận làm công chức và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì có được hưởng phụ cấp chức vụ 25% hay không? Nếu sau ngày 1/7 được phân công công tác tại nơi có phụ cấp khu vực 0,3, trong khi nơi làm việc trước đây là 0,2, thì có được hưởng phụ cấp theo mức mới?



Bộ Nội vụ cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, công chức cấp xã mới sẽ được bảo lưu nguyên chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian 6 tháng. Sau thời gian này, mức lương và phụ cấp sẽ được điều chỉnh theo quy định mới.

Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo lưu và hưởng phụ cấp được áp dụng thống nhất từ ngày 1/7, căn cứ các văn bản: Nghị quyết 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định 759 ngày 14/4 của Thủ tướng và các công văn của Ban chỉ đạo Chính phủ hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Đối với trường hợp viên chức được tiếp nhận làm công chức và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 1/7, việc hưởng phụ cấp chức vụ 25% sẽ căn cứ theo quy định chung về chức danh và thẩm quyền bổ nhiệm, không tự động được bảo lưu như trước khi sắp xếp.

Rà soát, thống nhất phụ cấp khu vực sau sắp xếp

Liên quan đến phụ cấp khu vực, Bộ Nội vụ cho biết chính sách hiện hành đang được thực hiện theo Nghị định 76/2019 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 11/2005.

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các địa phương để rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực cho phù hợp với địa bàn xã, phường, đặc khu sau khi thay đổi ranh giới hành chính.

Mục tiêu là đảm bảo thống nhất, công bằng và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang chủ trì xây dựng Nghị định phân định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, làm cơ sở để áp dụng đúng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định 76/2019 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cho biết, việc triển khai chính sách cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức tại mỗi địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Do đó, bà Trịnh Thị Ngọc cần liên hệ Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết.