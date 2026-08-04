Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” do Bộ GD-ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Phát động Giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2026.

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa những kết quả, thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục; phản ánh sinh động các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên tiêu biểu; phát hiện, cổ vũ các sáng kiến, giải pháp đổi mới có hiệu quả, góp phần phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Giải cho biết, tác phẩm dự thi phải đăng tải trên các loại hình báo chí được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, phát hành trong và ngoài nước trong thời gian từ ngày 5/9/2025 đến hết ngày 4/9/2026.

Ban tổ chức không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở những thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026.



Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9/2026, tại địa chỉ: Báo Giáo dục và Thời đại, 15 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội hoặc qua email: cuocthiVSNGDVN@moet.gov.vn.

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ "Bài tham gia Giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2026".

Cơ cấu giải thưởng gồm:

- 1 giải Đặc biệt, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT;

- Giải thưởng cho mỗi loại hình gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và một số giải Khuyến khích.

- Giải nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (2 nhân vật).

Mỗi giải thưởng bao gồm biểu trưng Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam", chứng nhận của Bộ GD-ĐT và tiền thưởng (giải Đặc biệt 60 triệu đồng; giải Nhất 30 triệu đồng; giải Nhì 15 triệu đồng; giải Ba 10 triệu đồng; giải Khuyến khích 5 triệu đồng).

Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải được nhận biểu trưng “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” và phần quà (hoặc tiền mặt) trị giá 10 triệu đồng.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 14/11/2026, được truyền hình trực tiếp trên VTV.