Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quy chế làm việc của Chính phủ và quy định của Thủ tướng.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo về chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; kế hoạch tài chính, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm; công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn.

Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo chung về xây dựng pháp luật, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua, khen thưởng; truyền thông giáo dục; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Bộ trưởng trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ; theo dõi chung các thành phố trực thuộc trung ương; thực hiện nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng phân công.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm nhiệm vụ Thứ trưởng Thường trực

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị, bảo đảm chất lượng, hợp tác và đầu tư trong giáo dục phổ thông; phân luồng, hướng nghiệp học sinh; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự ngành Giáo dục; quản lý và công nhận văn bằng, chứng chỉ; thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt; quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng giúp Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia dành cho học sinh phổ thông; theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy chế thi tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thứ trưởng Thưởng phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Phổ thông; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Quản lý chất lượng; các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm; Trường Hữu nghị T78; Trường Hữu nghị 80;

Thứ trưởng Thưởng cũng theo dõi chung các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Lê Quân phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; mạng lưới cơ sở giáo dục, cơ sở vật chất và thiết bị, bảo đảm và kiểm định chất lượng, hợp tác và đầu tư trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng thủ dân sự quốc gia.

Thứ trưởng Lê Quân giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc quản lý, công nhận các cuộc thi, kỳ thi Olympic các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Cơ học, Tin học và các kỳ thi khác trong hệ thống giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân.

Ông phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm);

Thứ trưởng Lê Quân theo dõi chung các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất; dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; công tác phụ nữ và bình đẳng giới của ngành; cơ sở vật chất, thiết bị trường học thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thứ trưởng Thanh giúp Bộ trưởng điều phối chung triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học (các thứ trưởng khác chỉ đạo theo cấp học, trình độ đào tạo); chỉ đạo công việc thường xuyên về thi đua, khen thưởng, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Bộ và quản lý nhà nước đối với hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Thứ trưởng Thanh phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Học sinh, sinh viên; Báo Giáo dục và Thời đại; Ban Quản lý Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM.

Bà Thanh được phân công theo dõi chung các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng phụ trách các lĩnh vực: Hợp tác quốc tế và đầu tư nước ngoài; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn ngành; cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công; thống kê ngành Giáo dục; bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của cơ quan Bộ.

Thứ trưởng Hưng giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động chung của Bộ, ngành; điều phối chương trình làm việc của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị thuộc Bộ; công tác kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng

Ông phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

Ông theo dõi chung các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên phụ trách các lĩnh vực: Pháp chế; tài chính, tài sản công, đầu tư công, đầu tư xây dựng và đấu thầu; quy hoạch ngành, địa phương; xã hội hóa giáo dục.

Thứ trưởng Kiên giúp Bộ trưởng chỉ đạo công việc thường xuyên về xây dựng và thực thi pháp luật.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên.

Ông phụ trách các đơn vị: Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Ban Quản lý các dự án Bộ GD-ĐT; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông theo dõi chung các tỉnh vùng Đông Nam Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.