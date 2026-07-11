Theo Cổng thông tin của Bộ GD-ĐT, tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD-ĐT, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7.

Ông Đoàn Trung Kiên, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Ảnh: P.T

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê tỉnh Ninh Bình; trình độ tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Trước đó, ông từng là Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng.

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Phạm Quang Hưng học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại ĐH Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Trước đó ông Hưng từng là giảng viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài) của Bộ GD-ĐT.

Như vậy, lãnh đạo Bộ GD-ĐT hiện nay gồm Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các thứ trưởng: Phạm Ngọc Thưởng, Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.