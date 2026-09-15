Ngày 15/9, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã chuyển hồ sơ cùng tang vật vụ việc trên cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ soi chiếu tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện hành lý ký gửi của nam hành khách L.N.D.H. có dấu hiệu bất thường.

Kiểm tra thực tế ba lô của thanh niên này, lực lượng an ninh thu giữ 9 vật phẩm nghi là đạn và vỏ đạn.

Kết quả giám định từ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định trong số tang vật có 5 viên đạn vũ khí quân dụng loại 12,7mm vẫn còn khả năng sử dụng, 4 vật phẩm còn lại là vỏ đạn.

Nam hành khách cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, hành khách khai nhận đã nhặt được số vật phẩm trên trong lúc khai thác cát ở tỉnh Vĩnh Long và mang theo để làm bộ sưu tập cá nhân.

Theo Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc kịp thời phát hiện nguy cơ ngay từ mặt đất thể hiện tinh thần chủ động, cảnh giác cao độ của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quản lý vũ khí và an ninh hàng không. Khi nhặt hoặc phát hiện các vật phẩm nghi là đạn dược, vật liệu nổ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý, tuyệt đối không tự ý cất giữ hay mang theo trong các chuyến bay.