Chính phủ vừa ban hành Nghị định 321/2026, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, trong đó một số chế độ được áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Mức chuẩn trợ cấp là 3,012 triệu đồng

Theo nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng lên 3,012 triệu đồng thay vì 2,789 triệu đồng. Đây là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân.

Khi mức chuẩn được điều chỉnh, các mức quy định theo mức chuẩn cũng được điều chỉnh tương ứng và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Người có công được hưởng nhiều mức hỗ trợ mới. Ảnh minh hoạ.

Nghị định quy định mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà bằng 0,9 lần mức chuẩn/người/lần. Với mức chuẩn 3,012 triệu đồng, khoản hỗ trợ này tương đương khoảng 2,71 triệu đồng/người/lần.



Đối với điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần, tương đương khoảng 5,42 triệu đồng/người/lần.

Con em người có công được hỗ trợ học tập

Nghị định cũng quy định hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Theo đó, mức trợ cấp để theo học tại cơ sở giáo dục mầm non là 0,4 lần mức chuẩn/đối tượng/năm, tương đương khoảng 1,2 triệu đồng/năm.

Đối với học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, mức hỗ trợ là 0,8 lần mức chuẩn/đối tượng/năm, tương đương khoảng 2,41 triệu đồng/năm.

Khi thực hiện thăm viếng mộ liệt sĩ, tiền đi lại và tiền ăn được hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ, tối đa 3 người, với mức 5.000 đồng/km/người.

Đối với việc di chuyển hài cốt liệt sĩ, mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt là 5 triệu đồng/hài cốt. Tiền đi lại và tiền ăn cũng được hỗ trợ ở mức 5.000 đồng/km/người, tối đa 3 người.

Tăng hỗ trợ công tác tìm mộ liệt sĩ, lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Nghị định quy định hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sĩ đối với hài cốt liệt sĩ an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ là 10 triệu đồng/mộ.

Trường hợp xây mới vỏ mộ, bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ, đối với hài cốt an táng trong nghĩa trang liệt sĩ, mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/mộ. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ tối đa bằng 70% mức xây mới.

Đáng chú ý, công trình đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ được hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng/công trình cấp tỉnh và 2 tỷ đồng/công trình cấp xã.

Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương, mức hỗ trợ tối đa 70% tổng giá trị công trình; riêng xã thuộc vùng biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể được hỗ trợ tối đa 100% tổng giá trị công trình.



Nghị định dành nhiều khoản hỗ trợ cho việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Chi phí khai quật, cất bốc, hoàn thiện mộ sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là 1,15 triệu đồng/mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là 50.000 đồng/mộ.

Đối với thân nhân liệt sĩ thuộc diện lấy mẫu để đối chứng ADN, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người. Chi phí bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu thân nhân liệt sĩ ở dạng thô trong thời gian chờ giám định ADN tối đa 500 đồng/mẫu/ngày.

Đáng chú ý, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin làm căn cứ ban hành quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng được hỗ trợ 3 triệu đồng/mộ liệt sĩ được xác minh thành công.

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được chi tiền ăn thêm vào ngày lễ, Tết, ngày 27/7 và ngày 22/12 hằng năm với mức 600.000 đồng/người/ngày.