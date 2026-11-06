Lực lượng Hải quan tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 400 cây thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA và 25,4kg thảo mộc khô là các bộ phận của cây cần sa.

Xem clip về ma túy. Nguồn Clip: Hải quan cung cấp

Ngày 6/11, Cục Hải quan thông tin, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài vừa phát hiện hai vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, gồm thuốc lá nung nóng và thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa.

Phát hiện hơn 400 cây thuốc lá nung nóng trong hành lý

Theo Cục Hải quan, qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi và rà soát hành khách tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến 4 hành khách gồm L.V.T, Đ.T.K, T.N.T.U và B.T.H.

Một số hình ảnh về thuốc lá nung nóng.

Các trường hợp này bị nghi vấn không khai báo đối với hàng hóa trong hành lý mang theo. Qua hình ảnh soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện hành lý ký gửi của các hành khách có chứa hàng hóa nghi là thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã mời những hành khách trên vào phòng làm việc để kiểm tra thực tế hành lý.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng hơn 400 cây thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA các loại. Trong đó, hành khách L.V.T mang theo 112 cây, Đ.T.K mang theo 104 cây, T.N.T.U mang theo 80 cây và B.T.H mang theo 109 cây cùng 5 bao lẻ.

Phát hiện 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa

Ở vụ việc khác, vào khoảng 22h45 ngày 25/10, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra một kiện hành lý ký gửi có dấu hiệu nghi vấn.

Một số hình ảnh về ma túy. Ảnh: Cục Hải quan cung cấp

Kiện hành lý này thuộc về một hành khách quốc tịch Tây Ban Nha, đi trên chuyến bay VN922 và nối chuyến sang chuyến bay VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50 cùng ngày.

Qua hình ảnh soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có một gói hàng hình chữ nhật với dấu hiệu bất thường.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng - trắng, có hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm.

Bên trong các gói hàng chứa thảo mộc khô dạng hoa, lá, cành, nụ. Qua kiểm tra, xác định đây đều là các bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.