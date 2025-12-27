Sáng 27/12, Công an xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong tại quán giải khát ven Quốc lộ 1A, thuộc xã Bình Đức, Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, một người đàn ông (35 tuổi, quê Đồng Tháp) đi bộ vào quán giải khát ven đường xin trái tắc và ngồi nghỉ.

Người này sau đó có biểu hiện mệt mỏi, ngồi gục trên ghế.

Đến khoảng 5h, chủ quán phát hiện người đàn ông vẫn bất tỉnh nên kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.