Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 24/12, tại trạm xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp. Vào thời điểm trên, người dân lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp phát hiện một thanh niên tử vong ở trạm xe buýt, bên cạnh là xe máy bị ngã.

Công an phường Phước Long cùng lực lượng CSGT đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trạm xe buýt nơi phát hiện nam thanh niên tử vong. Ảnh: HC

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nam thanh niên có thể đã điều khiển xe máy và va chạm mạnh vào trạm chờ xe buýt, dẫn đến tử vong tại chỗ. Vụ va chạm cũng khiến thùng rác và một phần trạm chờ xe buýt bị hư hỏng.

Trước đó, vào khuya ngày 19/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra tại phường Tân Hưng, TPHCM, khiến 2 thiếu niên tử vong, cùng ngụ tại TPHCM. Nạn nhân là H.C.T. (17 tuổi) và L.M.H. (16 tuổi).

Các nạn nhân chở nhau trên xe máy mang biển số TPHCM, di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi cầu Kênh Tẻ.

Khi cách cầu Kênh Tẻ khoảng 50m, xe máy bất ngờ ngã xuống đường. Các nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải đang chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến cả hai tử vong tại chỗ.