Chiều 3/2, Công an phường Tân Hải phối hợp với Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ trên núi Dinh.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.D

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean màu xanh, áo sơ mi trắng dài tay. Bên cạnh thi thể có một mảnh giấy viết tay với nội dung: "Con xin lỗi ba má, con bất hiếu tại con buồn quá, kiếp sau con trả hiếu ba má. Không liên lụy đến ai cả". Trong thư cũng ghi số điện thoại của người thân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo người dân địa phương, nạn nhân 35 tuổi, trú xã Long Sơn, TPHCM.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.