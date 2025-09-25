Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về vụ phát hiện đôi nam nữ tử vong dưới hầm nước Sao Mai (gọi tắt là ao nước) thuộc địa bàn ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh).

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 23/9, khi đang giăng lưới tại ao nước, anh T.H.O. (39 tuổi) bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước. Nạn nhân mặc áo đỏ, quần đen.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hậu Nghĩa đã đến phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể nam giới cách đó khoảng 5m. Nạn nhân mặc áo đen, nổi trong tư thế nằm ngửa.

Hai nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh N.T.H. (33 tuổi, ngụ Tây Ninh) và chị N.T.T.D. (38 tuổi, ngụ TPHCM).

Khu vực ao nước nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong. Ảnh: MĐ.

Quá trình điều tra làm rõ, anh H. và chị D. có quan hệ tình cảm, quen nhau sau khi chị D. ra Tây Ninh bán vé số dạo (chị D. đã ly hôn năm 2013). Đáng chú ý, anh H. có tiền sử chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, tinh thần không ổn định.

Khu vực ao hồ là nơi anh H. thường xuyên đến câu cá. Vào khoảng 17h ngày 22/9, anh H. mượn xe máy của anh ruột rồi rủ chị D. đi câu đêm tại ao nước trên.

Tại bờ ao, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, bao gồm một xe gắn máy, hai áo khoác, hai đôi dép và 10 vỏ lon bia.

Sau khi khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Theo đó, các tài sản cá nhân của hai nạn nhân (điện thoại, ví tiền, trang sức) không bị mất. Thi thể cả hai không có dấu hiệu tác động ngoại lực.

Cơ quan điều tra nhận định anh H. và chị D. bị trượt ngã xuống ao nước sâu, tử vong do ngạt nước.