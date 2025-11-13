Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2285/ATTP-SP gửi Công ty TNHH Shopee, yêu cầu khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng không được cấp phép lưu hành.

Qua công tác hậu kiểm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát hiện sản phẩm "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng" đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn Shopee do Công ty TNHH Thương mại HKK (địa chỉ tầng 7 số 69 đường Nguyễn Huy Quang, Hà Nội) phụ trách.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm này.

Ảnh quảng cáo sản phẩm giảm cân MINAMI. ẢNh: VFA.

Cục An toàn thực nhấn mạnh việc kinh doanh thực phẩm chức năng phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Cục đã yêu cầu Công ty TNHH Shopee thực hiện 4 điểm sau:

- Ngừng kinh doanh và gỡ bỏ ngay lập tức thông tin về sản phẩm "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng" nêu trên.

- Khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng.

- Chỉ được kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng nhắc nhở Shopee nghiêm túc thực hiện các công văn trước đó của Cục ban hành trong năm 2024 và 2025 liên quan đến quản lý thực phẩm chức năng trên sàn giao dịch điện tử. Bên cạnh công văn gửi Shopee, Cục ATTP cũng đã chuyển thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước khác để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng" và báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

