Ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa Tân Yên (Bắc Ninh) thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sản phụ sinh con nặng tới 5,4kg trên nền sẹo mổ lấy thai cũ, đây là tình huống được đánh giá có nguy cơ cao trong sản khoa.

Sản phụ NT.M.P (25 tuổi) nhập viện khi thai đã đủ tháng và có dấu hiệu chuyển dạ. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định thai nhi có kích thước lớn bất thường, ước tính khoảng hơn 5kg, trong khi sản phụ có tiền sử mổ lấy thai.

Đây là yếu tố làm gia tăng nhiều nguy cơ như vỡ tử cung do áp lực lên sẹo mổ cũ, băng huyết sau sinh, khó khăn trong quá trình phẫu thuật do dính, đồng thời tiềm ẩn rủi ro cho trẻ như suy thai, hạ đường huyết hoặc chấn thương khi sinh.

Ê-kíp mổ cho sản phụ P. Ảnh: BVCC.

Trước tình huống phức tạp, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai ngay nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Kết quả, bé trai chào đời nặng 5,4kg trong tình trạng khỏe mạnh. Sản phụ ổn định, hồi phục tốt sau mổ và không ghi nhận biến chứng.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp do thai nhi có cân nặng lớn kết hợp với tiền sử mổ lấy thai, đòi hỏi quá trình theo dõi và xử trí chặt chẽ.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ, tầm soát tiểu đường thai kỳ, kiểm soát cân nặng hợp lý và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Đặc biệt, những sản phụ có tiền sử mổ lấy thai cần được theo dõi tại các cơ sở y tế có chuyên môn để giảm thiểu rủi ro trong quá trình sinh nở.

Bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ Sau nhiều ngày uống thuốc ho tự mua, bé trai xuất hiện vàng da, chán ăn, sốt. Khi được đưa đi khám, bác sĩ xác định trẻ bị suy gan cấp, men gan tăng cao gấp 40–50 lần bình thường.

Dự án 2 triệu USD giúp cải thiện chăm sóc thai sản ở 6 tỉnh Sau 4 năm triển khai tại 60 xã đặc biệt khó khăn, dự án góp phần cải thiện rõ rệt chăm sóc sức khỏe bà mẹ, tăng mạnh tỷ lệ sinh tại cơ sở y tế và không ghi nhận ca tử vong mẹ tại các địa bàn can thiệp.