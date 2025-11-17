Sáng 17/11, nhiều người trong ô tô khách bị đất đá sạt lở trên quốc lộ 27C, qua đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), vùi lấp một phần xe, vẫn đang được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cứu chữa tích cực.

Nằm trên giường bệnh, với thương tích khá nặng do gãy hai chân, anh Võ Trường Sinh (29 tuổi, quê Quảng Ngãi) vẫn còn hoảng loạn. Anh cho biết vợ chồng mới cưới chừng một tháng, họ lên kế hoạch đi du lịch Đà Lạt để tận hưởng tuần trăng mật. Lịch trình từ ngày 13/11, đến tối 16/11 thì trở về quê để đi làm.

Anh Võ Trường Sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa sau tai nạn xe khách. Ảnh: Xuân Ngọc

Khoảng 20h hôm qua, ô tô khách Phương Trang chở hàng chục người xuất phát từ Đà Lạt (cũ) về tỉnh Quảng Ngãi. Vợ chồng anh nằm ở ghế B4-B5 của tầng trên.

Đến hơn 22h, trời mưa, trong xe thi thoảng có người trò chuyện. Khi xe chạy trên quốc lộ 27C, qua đèo Khánh Lê (xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), anh Sinh bỗng giật mình vì chấn động lớn. Tỉnh lại, anh kẹt trong xe, đầu choáng váng, hai chân bị vật nặng đè, không cử động được. Trời tối om, bên ngoài vang lên tiếng la hét, báo hiệu có người đã tử vong. “Tôi nghĩ mình thế là hết rồi”, anh Sinh nhớ lại.

Hơn 90 phút sau, anh mới được lực lượng chức năng tiếp cận đưa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy hai chân. Vợ anh nhẹ hơn, nằm giường kế bên, gãy tay, song vẫn còn hoảng loạn.

Anh Sinh cho biết trong tai nạn có nhiều người tử vong; vợ chồng anh may mắn thoát nạn nhưng vẫn còn ám ảnh. “Chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật mà không ngờ gặp nạn. Lần sau chắc tôi sẽ tránh đi những ngày mưa gió như thế này”, anh chia sẻ.

Hiện trường ô tô khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê. Ảnh: X.N

Là người may mắn thoát nạn, anh Đoàn Minh Hậu (32 tuổi) bị gãy chân trái, đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chăm sóc. Nằm trên giường bệnh, anh thi thoảng nhăn nhó vì đau nhức. Là nhân viên xây dựng, anh thường di chuyển từ Đà Lạt về phường Quy Nhơn (Gia Lai) ít nhất hai lần một tháng. Đêm qua, khi lên xe, anh ngồi gần ghế lái. Suốt hành trình, anh cảm nhận xe chạy tốc độ bình thường, chỉ đôi lúc hơi chao đảo qua các đoạn cua, nên không bận tâm và ngủ thiếp đi.

Khi xe chạy trên đèo Khánh Lê, anh Hậu nghe tiếng “rầm” và bị va đập mạnh, chân bị cạnh ghế đè, không cử động được. Xung quanh tối đen, nhiều người kêu cứu; một số nạn nhân bị kẹt, số khác bị thương. Không khí hoảng loạn bao trùm xe. “Tôi bị kẹt gần 2 tiếng, sau đó được lực lượng chức năng đưa ra ngoài”, anh Hậu kể.

Phụ xe khách Nguyễn Long Cương kể lại giây phút ô tô gặp nạn. Ảnh: X.N

Cạnh bên giường bệnh anh Hậu, ông Nguyễn Long Cương (65 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết mình là phụ xe. Ông vẫn còn choáng váng, tay trái gãy vừa được bó bột.

Phụ xe khách Nguyễn Long Cương kể, thời điểm tai nạn, hầu hết hành khách đã ngủ. Sau khi kiểm tra hành khách, ông nằm khoảng 30 phút thì nghe tiếng va đập mạnh, rung lắc dữ dội, bị hất văng khỏi giường, tưởng xe đâm vào đâu.

“Khi định thần, tôi thấy bùn đất và đá đổ vào nửa xe bên kia. Tôi chỉ kịp bò ra ngoài qua cửa thoát hiểm, tìm cách kêu cứu, nhưng tay bị gãy nên chỉ biết nằm chờ đợi”, ông kể.

Ông Cương vốn là thợ hàn. Bốn tháng trước, do công việc ở quê không ổn định, ông xin đi làm phụ xe. “Tôi định làm vài tháng đến Tết rồi nghỉ, kiếm việc khác, nhưng giờ gặp tai nạn. Lần này về, tôi nghỉ hẳn, vì đi phụ xe rủi ro quá”, ông tâm sự.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chăm sóc y tế cho nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: X.N

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tối 16/11, xe khách Phương Trang biển số TPHCM chở 32 người (2 tài xế và 1 phụ xe), đi trên quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về tỉnh Khánh Hòa, để tiếp tục ra tỉnh Quảng Ngãi. Khi chạy đến địa phận xã Khánh Vĩnh trời mưa, đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở.

Lúc này, đá tảng lớn và đất cát từ trên núi đổ xuống ô tô khách. Lượng lớn đất đá làm phần cabin ô tô tách rời. Thân xe bị đá từ trên cao làm biến dạng, vỡ kính. Nhiều người mắc kẹt trong xe.

Tai nạn khiến 6 người (3 nam, 3 nữ) tử vong. Trong đó, 4 thi thể đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, 2 thi thể còn mắc kẹt trong xe, bị các khối đá lớn đè lên nên chưa thể đưa ra.

Hiện trạng quốc lộ 27 qua đèo Khánh Lê, sáng 17/11. Ảnh: X.N

Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho hay, ngoài 6 nạn nhân tử vong, còn có 19 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Trong số này, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật; 16 người khác bị thương vùng đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.