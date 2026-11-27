Phường Bình Lộc (TP Đồng Nai) lồng ghép pháp luật vào buổi họp khu phố, sinh hoạt đoàn thể của đồng bào Chơ Ro, đồng thời kiến nghị hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số bị dừng chính sách sau phân định địa bàn.

Từ buổi họp khu phố đến sinh hoạt chi hội, kiến thức pháp luật đang được phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở phường Bình Lộc, TP Đồng Nai bằng nhiều hình thức gần gũi. Lực lượng giữ vai trò chính là cán bộ, đoàn thể và những người gắn bó trực tiếp với cộng đồng.

Phường Bình Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Suối Tre, xã Bình Lộc và xã Xuân Thiện, có diện tích 77,21km², dân số 37.254 người. Toàn phường hiện có 966 hộ đồng bào DTTS với 4.149 nhân khẩu, chiếm 11,14% dân số. Người Chơ Ro chiếm phần lớn trong cộng đồng DTTS, bên cạnh các dân tộc Hoa, Chăm, Khmer, Nùng, Mường, Thái, Ê Đê, Tày...

Một bộ phận đồng bào còn khó khăn, thu nhập phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Việc tiếp cận thông tin, nhất là các quy định pháp luật, cũng gặp trở ngại do hạn chế về ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt. Vì vậy, thay vì chỉ tổ chức những đợt tuyên truyền tập trung, địa phương chú trọng đưa nội dung pháp luật vào các hoạt động thường ngày của cộng đồng.

Nội dung tuyên truyền gắn với đời sống: phòng, chống ma túy, cờ bạc và tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự; quyền và nghĩa vụ công dân; xây dựng gia đình văn hóa.

Lực lượng Đoàn Thanh niên tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc Chơ Ro.

Tập huấn để hiểu tập quán đồng bào

Ông Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lộc, cho biết địa phương duy trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, công an và cán bộ tư pháp - hộ tịch để tuyên truyền pháp luật cho đồng bào.

Cùng với đó, phường tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị cập nhật kiến thức cho cán bộ tham gia công tác này. Qua đó, lực lượng ở cơ sở có thêm thông tin và kỹ năng cần thiết để giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định.

Anh Giang Tiến Đạt, Bí thư Chi đoàn khu phố Xuân Thiện, cho biết những buổi tập huấn giúp anh hiểu rõ hơn tập quán, cách sinh hoạt của đồng bào DTTS. Từ đó, anh chọn cách truyền đạt phù hợp để người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ các quy định pháp luật.

Đưa thông tin pháp luật đến từng khu dân cư

Không chỉ dựa vào các hội nghị, phường Bình Lộc còn tận dụng mạng lưới đoàn thể và các kênh thông tin tại địa phương để mở rộng phạm vi tuyên truyền.

Nội dung pháp luật được lồng ghép trong các buổi họp khu phố, sinh hoạt chi hội của Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ. Hệ thống truyền thanh cùng các nhóm Zalo, Facebook chính thống cũng được sử dụng để cập nhật thông tin đến người dân.

Ông Lê Minh Vệ, Trưởng khu phố Xuân Thiện, cho biết các chi hội trưởng đoàn thể thường xuyên phổ biến thông tin qua những buổi sinh hoạt và các nhóm trực tuyến. Theo ông, khi nhiều luồng thông tin đan xen, việc giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, hiểu đúng quy định pháp luật càng trở nên cần thiết.

Ông Vệ cho biết thêm, nhờ sự quan tâm của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhận thức của đồng bào Chơ Ro tại khu phố có nhiều chuyển biến. Người dân chủ động hơn trong sinh hoạt cộng đồng và tham gia các hoạt động chung tại địa phương.

Nội dung pháp luật được lồng ghép trong các buổi họp khu phố, sinh hoạt chi hội của Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ.

Bà Thị Nhung, người dân tộc Chơ Ro ở khu phố Xuân Thiện, cho biết chính quyền thường xuyên đến tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình quan tâm giáo dục con em, tránh xa các hành vi vi phạm như cờ bạc, ma túy. Bà Nhung bày tỏ vui mừng khi tình trạng vi phạm pháp luật tại địa bàn đã giảm so với trước đây.

Từ việc trang bị kiến thức cho cán bộ cơ sở đến đa dạng hóa các kênh truyền thông và vận động từng gia đình, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở phường Bình Lộc đang từng bước tạo chuyển biến trong cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa bàn ổn định, phát triển.

Kiến nghị hỗ trợ đồng bào DTTS khó khăn sau phân định địa bàn

Bên cạnh những chuyển biến trong công tác tuyên truyền pháp luật, đời sống một bộ phận đồng bào DTTS tại phường Bình Lộc vẫn còn khó khăn do thay đổi chính sách hỗ trợ sau phân định địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo của UBND phường, khu phố Bình Lộc và Xuân Thiện có tỷ lệ người DTTS lần lượt là 17,58% và 15,73%, đều thuộc vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, phường không đáp ứng tiêu chí xác định địa bàn xã, phường vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng thời không có khu phố đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, người dân không còn đủ điều kiện hưởng một số chính sách hỗ trợ theo địa bàn như trước, gồm bảo hiểm y tế, tiền ăn trưa cho trẻ em và vốn vay ưu đãi.

Năm 2025, phường có 1.772 người được hỗ trợ bảo hiểm y tế, 56 trẻ được hỗ trợ tiền ăn trưa, 407 hộ được vay vốn sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền hơn 23,1 tỷ đồng.

UBND phường nhận định, việc dừng các chính sách này có thể làm tăng gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng trẻ và hạn chế cơ hội phát triển sản xuất của các hộ DTTS, nhất là những gia đình có thu nhập thấp, sinh kế phụ thuộc vào nông nghiệp.

Trước thực tế trên, địa phương kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo nghiên cứu chính sách hỗ trợ người DTTS khó khăn tại các khu phố thuộc vùng đồng bào DTTS nhưng không thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đồng thời, đề xuất UBND TP Đồng Nai xem xét hỗ trợ từ ngân sách địa phương, ưu tiên bảo hiểm y tế, tiền ăn trưa cho trẻ em và vốn tín dụng phát triển sản xuất.

Địa phương kỳ vọng việc duy trì các chính sách an sinh phù hợp sẽ góp phần ổn định đời sống đồng bào, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.