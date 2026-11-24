Khi Internet và mạng xã hội ngày càng phổ biến, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, kết nối và học tập, nhưng cũng đối mặt với nguy cơ tiếp nhận tin giả, thông tin độc hại, bị lừa đảo hoặc đánh cắp dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, việc trang bị kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin và sử dụng Internet an toàn vì thế trở thành yêu cầu cần thiết, giúp học sinh, sinh viên DTTS chủ động bảo vệ mình trên không gian mạng.

Chủ động nhận diện tin giả, thông tin xấu độc

Sự phát triển của công nghệ số giúp việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, học sinh có thể tiếp cận nguồn tài liệu học tập phong phú, cập nhật tin tức và giao lưu với bạn bè.

Tuy nhiên, không phải thông tin nào xuất hiện trên Internet cũng chính xác và đáng tin cậy. Tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung xuyên tạc, kích động hoặc đường link độc hại có thể được phát tán dưới nhiều hình thức như bài viết, hình ảnh, video, thậm chí cả nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu thiếu kỹ năng kiểm chứng, người dùng dễ tin tưởng, chia sẻ thông tin sai lệch hoặc trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.

Đối với học sinh, sinh viên DTTS, việc trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn càng có ý nghĩa thiết thực. Điều kiện tiếp cận công nghệ và khả năng sử dụng các công cụ số giữa các em có thể khác nhau. Một số em chưa có nhiều kinh nghiệm phân tích nguồn tin, nhận biết dấu hiệu bất thường hoặc bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia các nền tảng trực tuyến.

Các hình thức lừa đảo trên mạng cũng ngày càng đa dạng. Đối tượng xấu có thể giả danh cơ quan chức năng, nhà trường, giáo viên, ngân hàng hoặc người thân để yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã xác thực, thông tin cá nhân; dụ dỗ chuyển tiền, tham gia chương trình nhận quà, học bổng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập đường link giả mạo.

Để tự bảo vệ mình, học sinh cần hình thành thói quen kiểm tra nguồn đăng tải, thời điểm xuất hiện và đối chiếu thông tin với các cơ quan báo chí, cổng thông tin chính thức. Các em cần thận trọng trước những tiêu đề gây sốc, lời kêu gọi chia sẻ gấp hoặc nội dung chưa được kiểm chứng; không vội bình luận, phát tán thông tin khi chưa rõ đúng sai.

Đặc biệt, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không nhấp vào đường link hoặc tải tệp từ nguồn không rõ ràng. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp dữ liệu cá nhân, cần xác minh qua kênh liên hệ chính thức. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, học sinh nên báo ngay cho cha mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ.

Học sinh tại Thanh Hóa được hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận diện thông tin sai lệch và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên mạng.

Nhiều địa phương chú trọng giáo dục kỹ năng an toàn trên mạng

Tại nhiều địa phương, việc trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, phòng tránh lừa đảo và tự bảo vệ trên không gian mạng cho học sinh được triển khai với sự phối hợp giữa ngành giáo dục, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể.

Ở Lạng Sơn, nội dung giáo dục an toàn số được chú trọng thông qua các hoạt động truyền thông, hội thảo, diễn đàn và tập huấn trong trường học. Học sinh được hướng dẫn nhận diện tin giả, ứng xử văn minh trên mạng, cảnh giác với thủ đoạn bắt cóc trực tuyến, giả mạo thông tin học sinh, phụ huynh, giáo viên để chiếm đoạt tài sản. Một nội dung quan trọng là giúp các em biết tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm khi bị đe dọa, gây áp lực trên mạng.

Tại An Giang, lực lượng công an chú trọng hướng dẫn học sinh nhận diện những thủ đoạn lừa đảo thường nhắm vào giới trẻ như lừa đảo qua trò chơi trực tuyến, dụ dỗ làm việc nhẹ lương cao, giả danh bạn bè, người thân nhờ chuyển tiền hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Việc phân tích các vụ việc, tình huống thực tế giúp học sinh nhận biết dấu hiệu bất thường, biết cách kiểm tra thông tin và chủ động ứng phó khi gặp nguy cơ.

Trong khi đó, các nội dung tuyên truyền tại phường Đồng Phú, Đồng Nai tập trung vào những nguyên tắc cơ bản khi sử dụng Internet: không vội tin hoặc làm theo tin nhắn đe dọa, thông báo trúng thưởng; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản cho người lạ; cảnh giác với đường link, tệp tin không rõ nguồn gốc. Học sinh cũng được khuyến khích kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, thận trọng khi kết bạn trên mạng xã hội và báo cho người lớn khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Tại Thanh Hóa, sự phối hợp giữa lực lượng công an và các cơ sở giáo dục góp phần đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng, chống lừa đảo trực tuyến đến với học sinh. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những thủ đoạn phổ biến như giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, đơn vị vận chuyển; chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội; dụ dỗ đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng; gửi đường link, mã QR chứa mã độc. Ở bậc phổ thông, Trường THCS Đông Cương (phường Hàm Rồng) còn lồng ghép giáo dục an toàn mạng vào các hoạt động học tập, ngoại khóa, hướng dẫn học sinh tìm kiếm, khai thác, đánh giá thông tin, phân biệt thật - giả và kiểm chứng trước khi chia sẻ.