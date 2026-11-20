Phát huy cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa truyền thống, xã Vân Sơn (Phú Thọ) từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng, hướng tới phát triển bền vững.

Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở xã Vân Sơn

Cùng với sự chuyển mình trong sản xuất, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường ở xã Vân Sơn (tỉnh Phú Thọ) cũng được xác định là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Đây là địa bàn sinh sống của 1.946 hộ dân với 99% là đồng bào dân tộc Mường, với những nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Từ nếp nhà, phong tục tập quán, tiếng nói, trang phục đến ẩm thực, sinh hoạt cộng đồng, các giá trị văn hóa truyền thống đều có thể trở thành chất liệu để phát triển sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng.

Với cảnh sắc nguyên sơ, khí hậu mát lành và những giá trị văn hóa được lưu giữ vẹn nguyên, xã Vân Sơn đang trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch tỉnh Phú Thọ

Nhận thức được tiềm năng thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, cùng với sự hỗ trợ từ địa phương và nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ dân ở xã Vân Sơn đã tiên phong phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

Ở xóm Chiến, những ngôi nhà sàn được người dân cải tạo khang trang nhưng vẫn giữ nhiều nét kiến trúc truyền thống để phục vụ du khách.

Trong đó, có nhiều homestay tiêu biểu như: homestay Xuân Trường, homestay Thu Bi với sức chứa 15-20 khách/lượt; homestay Hải Thạn của vợ chồng chị Hà Thị Thậm đầu tư hơn 300 triệu đồng, mang lại nguồn thu ổn định.

Chị Thậm cho biết, điều khiến du khách ấn tượng với Vân Sơn không chỉ nằm ở cảnh đẹp mà còn là những trải nghiệm mà các homestay bản địa mang lại, giúp họ được “sống như người bản địa”, ăn cơm Mường, giã bánh giầy, đi nương, vào rừng hái măng…

Ngoài phát triển mô hình homestay, xã Vân Sơn còn từng bước khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Khu vực thôn Hưng, nhất là địa bàn gần thác Thung cũng được địa phương khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường và gìn giữ môi trường tự nhiên.

Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch cộng đồng thôn Hưng trở thành điểm nhấn du lịch, góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Xã Vân Sơn từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng, hướng tới phát triển bền vững

Tận dụng hiệu quả nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia

Ông Nguyễn Duy Tư – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn cho biết, tận dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã khai thác lợi thế nông nghiệp, đầu tư hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng.

Trong đó, giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm bình quân từ 3 - 4% mỗi năm nhờ triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc gắn với chương trình mục tiêu quốc gia.

Hiện địa phương cũng xây dựng đề án phát triển du lịch bền vững, định vị sản phẩm đặc thù là sinh thái, văn hóa Mường và nông nghiệp; đồng thời mở rộng mô hình homestay, tổ chức chợ đêm và đẩy mạnh liên kết du lịch trong tam giác giữa các vùng Vân Sơn - Mai Châu - Pù Luông.

“Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục góp phần quan trọng trong đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, xã Vân Sơn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút khách du lịch; Tăng cường hướng dẫn các cơ sở, điểm du lịch chấp hành các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Tập trung xây dựng hình ảnh, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa truyền thống nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa phương; Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở, điểm du lịch chấp hành các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, góp phần từng bước nâng cao hình ảnh du lịch xã Vân Sơn.

Địa phương cũng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-BTV ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ) về “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” gồm các hạng mục sau: xây dựng hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại thôn Hưng, thôn Lũng Vân, thôn Đông Sơn, thôn Ngổ Luông; xây dựng điểm check-in tại thôn Lũng Vân, thôn Trung Sơn; xây dựng tuyến đường hoa tại các điểm du lịch trên địa bàn xã; hỗ trợ cơ sở vật chất để nâng cấp, hoàn thiện cơ sở lưu trú cho 2 hộ tại thôn Ngổ Luông.