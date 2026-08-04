Gia Lai là địa phương đã sớm chuyển giao một phần công việc trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bưu chính công ích. Bưu điện hiện đang bố trí 16 nhân viên làm thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Ở cấp xã, 13 nhân viên Bưu điện đang làm trực tiếp tại 7 Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời đội ngũ nhân viên Bưu điện tại 370 điểm phục vụ trên toàn tỉnh Gia Lai thường xuyên hỗ trợ người dân dùng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ số.

Gia Lai là một trong những địa phương tiên phong chuyển giao một phần công việc trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bưu chính công ích.

Nhằm mở rộng hoạt động hợp tác thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân Gia Lai, ngày 4/8, UBND tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2030.

Theo thỏa thuận hợp tác mới ký kết, thời gian tới, Vietnam Post sẽ tiếp tục tham gia sâu vào quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; triển khai kiosk hành chính công; phát triển dịch vụ bưu chính KT1 và phục vụ việc phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hai đơn vị cũng phối hợp mở rộng mạng lưới dịch vụ tài chính bưu chính toàn diện, triển khai chi trả an sinh xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% Bưu điện xã, phường cùng nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa; phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; đồng thời triển khai "Trọn bộ giải pháp chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh", hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử, chữ ký số, bán hàng số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang (bên phải) và Tổng giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào ký kết thỏa thuận hợp tác của 2 đơn vị giai đoạn 2026 - 2030.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Gia Lai và Vietnam Post thống nhất sẽ ưu tiên đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng bưu chính; nâng cấp Bưu điện xã, phường theo mô hình “Trung tâm dịch vụ bưu chính – hành chính công xã” kết hợp kinh doanh đa dịch vụ, bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu có điểm phục vụ đáp ứng yêu cầu của chính quyền 2 cấp.

Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào cho biết: Với mạng lưới được tổ chức theo mô hình chính quyền hai cấp và phủ rộng đến từng xã, phường, Bưu điện Việt Nam xác định vai trò là “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương, đưa các dịch vụ công, dịch vụ số và tiện ích thiết yếu đến gần người dân hơn, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Đánh giá cao kết quả hợp tác với Vietnam Post thời gian qua, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay: Việc giao Bưu điện Việt Nam tham gia tiếp nhận và xử lý một số khâu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần giảm áp lực cho bộ máy hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Cũng theo ông Lâm Hải Giang, mạng lưới hơn 375 điểm phục vụ, trong đó có 307 Bưu điện - Văn hóa xã sau sắp xếp đơn vị hành chính là nguồn lực rất lớn cần được khai thác hiệu quả để trở thành địa chỉ tin cậy hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số, cung cấp các dịch vụ tài chính, thương mại điện tử và nhiều tiện ích thiết yếu khác.