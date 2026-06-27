Trung tâm của chuyển đổi số trước hết là người dân, doanh nghiệp

Kỹ năng số, năng lực sử dụng công nghệ và hạ tầng số đồng bộ, dễ tiếp cận là 2 trong những điều kiện cốt lõi để người dân, nhất là người dân ở các vùng khó khăn có thể thực sự ứng dụng công nghệ số, tham gia chuyển đổi số nhằm giảm nghèo thông tin, từ đó góp phần để họ giảm nghèo bền vững.

Trao đổi tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số được UBND thành phố Hà Nội tổ chức ngày 27/6, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong chuyển đổi số, đó là: Trung tâm của chuyển đổi số, của kinh tế số và xã hội số không chỉ là hạ tầng, nền tảng hay công nghệ, mà trước hết là người dân và doanh nghiệp, trong đó nòng cốt là hàng trăm nghìn hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Thủ đô.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, nơi đông dân cư thì nên đưa iHanoi, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán số đến từng nhà.

Ông Trương Việt Dũng cũng đề nghị các sở, ngành, xã, phường, doanh nghiệp, ngân hàng chọn việc cụ thể để làm chuyển đổi số ngay tại cấp xã, phường. Địa phương nào mạnh thương mại thì làm thanh toán số, gian hàng số. Nơi nào có làng nghề, sản phẩm OCOP thì làm truy xuất nguồn gốc và bán hàng số. Nơi có di sản, du lịch thì kể chuyện bằng ngôn ngữ số.

Nơi đông dân cư thì đưa iHanoi, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán số đến từng nhà. Phát huy tối đa Tổ chuyển đổi số cộng đồng và xây dựng Trạm công dân số thực chất: Có người dùng, có hướng dẫn, có đo lường. “Chúng ta không làm tràn lan, mà làm có trọng tâm, có lộ trình, có sản phẩm cụ thể để người dân và doanh nghiệp thấy được lợi ích ngay từ những ngày đầu”, ông Trương Việt Dũng nêu yêu cầu.

Giải đáp trực tiếp các kiến nghị về trang bị kỹ năng số, hỗ trợ phát triển hạ tầng

Tại hội nghị, tinh thần cầu thị, luôn đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp, tổ chức của Hà Nội, Sở KH&CN thành phố đã phần nào được thể hiện qua phần trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các xã, phường.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội giải đáp các kiến nghị, đề xuất của xã, phường liên quan đến chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Các nhóm vấn đề chính đã được ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Hà Nội giải đáp trực tiếp tại hội nghị gồm: Hạn chế về nhận thức, kỹ năng số của người dân và cán bộ; thiếu nhân lực và cơ chế hỗ trợ lực lượng chuyển đổi số cơ sở; hạ tầng số, thiết bị và nguồn lực đầu tư còn hạn chế; hệ thống nền tảng số, phần mềm và dữ liệu chưa đồng bộ; thiếu cơ chế đo lường, thống kê và hướng dẫn nghiệp vụ; khó khăn trong phát triển thương mại điện tử, thanh toán số và kinh tế số địa phương; thiếu cơ chế kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và hệ sinh thái số.

Trong đó, từ thực tế vẫn còn những người dân, hộ kinh doanh, người cao tuổi hạn chế về kỹ năng số và cán bộ cấp xã chủ yếu kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, các xã phường kiến nghị Thành phố, Sở KH&CN tiếp tục hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng AI cho cán bộ, người dân; thúc đẩy chương trình "Bình dân học vụ số”, xây dựng tài liệu đào tạo đa phương tiện.

Thông tin về nội dung nêu trên, ông Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, 1 năm vừa qua, phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn Hà Nội đã được tổ chức sâu rộng, phủ khắp toàn thành phố góp phần phổ cập tri thức số, thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy hình thành công dân số, xã hội số, kinh tế số.

Cụ thể, nhiều khóa học đã được Sở KH&CN phối hợp các đơn vị tổ chức trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Trong đó, khóa “Tập huấn nâng cao nhận thức an toàn trên không gian số” có gần 2.800 lượt học viên tham gia, hơn 2.400 lượt hoàn thành; khóa “Làm chủ AI với Prompt Engineering” có trên 2.200 lượt học viên tham gia, gần 2.000 hoàn thành.

Nhiều khóa học đã được Sở KH&CN Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức các khóa học trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Công an thành phố Hà Nội cũng đã triển khai đào tạo kiến thức cơ bản về kỹ năng số, chuyển đổi số và AI cho 13.578 cán bộ, chiến sĩ. Thành đoàn Hà Nội triển khai phong trào “Bình dân học AI” với hơn 15.600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, dẫn đầu trong cả nước.

Đặc biệt, ngày 26/4, UBND Thành phố đã ban hành “Khung năng lực số cho công dân thành phố Hà Nội” cùng “Quy chế đánh giá, phân loại năng lực số theo Khung Năng lực số cho công dân thành phố Hà Nội”. Đây là những công cụ sẽ thúc đẩy người dân Hà Nội sử dụng hiệu quả các dịch vụ số phổ cập, thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực trên địa bàn, bảo đảm tiếp cận công bằng trong môi trường số.

Thời gian tới, triển khai các chương trình, kế hoạch được Hà Nội ban hành và những bản ghi nhớ giữa UBND Thành phố, Sở KH&CN với các đối tác đã ký kết, Sở KH&CN sẽ hoàn thiện tài liệu đào tạo và triển khai sâu rộng việc đào tạo kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp theo nhiều hình thức phù hợp.

Trước đề xuất của xã, phường muốn được hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, ông Nguyễn Tiến Sỹ khẳng định, triển khai kế hoạch 09 về phát triển hạ tầng số trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng viễn thông, hạ tầng băng rộng cố định và di động, hạ tầng điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, nền tảng số dùng chung; đồng thời, phủ sóng viễn thông, Internet băng rộng và Wi-Fi công cộng đến nhiều khu vực phục vụ cộng đồng.

Dẫn lại lời nhắc “Muốn đi xa thì cần đi cùng nhau” của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, ông Nguyễn Tiến Sỹ chia sẻ: “Trong công cuộc chuyển đổi số của thành phố Hà Nội thời gian tới, Sở KH&CN mong muốn có được sự đồng hành của các sở ngành, các xã phường và các doanh nghiệp”.