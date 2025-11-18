Phi công tắt động cơ giữa trời. Ảnh: Pool The Oregonian

Báo Telegraph đưa tin, phán quyết đưa ra ngày 17/11 đã đặt dấu chấm hết cho một vụ án thu hút nhiều sự chú ý về an toàn buồng lái và hỗ trợ sức khỏe tâm thần nhiều hơn cho các phi công.

Trong vụ việc xảy ra từ năm 2023, phi công Joseph Emerson đã cố gắng kích hoạt hệ thống chữa cháy và tắt động cơ của một máy bay chở khách trong khi đang ngồi trong buồng lái ngoài giờ làm việc. Phi công này đã bị phi hành đoàn khống chế và máy bay được chuyển hướng tới Portland, bang Oregon, rồi hạ cánh an toàn với hơn 80 người trên khoang.

Sau khi vụ việc xảy ra, Emerson khai với cảnh sát rằng, anh đang đau buồn vì cái chết của một người bạn thân nên đã sử dụng nấm gây ảo giác 2 ngày trước đó và không ngủ suốt 40 giờ liên tục. Phi công này khẳng định mình đang mơ và đã cố gắng tự đánh thức bản thân bằng cách tắt động cơ trên chuyến bay khởi hành từ Everett, Washington tới San Francisco vào ngày 22/10/2023.

Tại phiên xét xử, thẩm phán Amy Baggio tuyên bố, Emerson không phải chịu án tù nhưng bị giám sát trong 3 năm. Các công tố viên liên bang trước đó đã đề nghị mức án 1 năm tù giam với Emerson, trong khi luật sư biện hộ đề nghị mức án treo.

Bà Baggio nhấn mạnh: "Các phi công không hoàn hảo. Họ cũng là con người và ai cũng có lúc cần được giúp đỡ". Sau khi phán quyết được công bố, Emerson đã ôm luật sư và chia sẻ niềm vui với vợ.