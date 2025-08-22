Lời tòa soạn "Phi công át chủ bài" là danh hiệu dành cho phi công quân sự bắn rơi từ 5 máy bay địch trở lên, bắt đầu được sử dụng phổ biến từ cuối Thế chiến I. Sang Thế chiến II, nơi các cuộc chiến trên không bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, cả phe Trục (Đức, Italia, Nhật) và phe Đồng minh (liên minh quốc tế do Liên Xô, Mỹ, Anh dẫn đầu) đều nắm trong tay những phi công át chủ bài xuất sắc.

Theo The Collector, Hiroyoshi Nishizawa thường được mệnh danh là "át chủ bài của các át chủ bài Nhật Bản" trong Thế chiến II. Ông đã tham chiến từ những ngày đầu trong các chiến dịch ở New Guinea, quần đảo Solomon và Philippines. Ông được biết tới rộng rãi nhờ kỹ năng bay điêu luyện và tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

Trong suốt thời gian chiến đấu trên bầu trời, Nishizawa được ghi nhận đã bắn hạ 87 máy bay đối phương. Tuy vậy, cũng có một số báo cáo khác nhau về chủ đề này, khi thành tích bắn hạ thực tế của ông có thể dao động từ 100 - 120 máy bay.

Hiroyoshi Nishizawa sinh ngày 27/1/1920 ở Nagano, trong một gia đình làm nông nghiệp ở Nhật Bản. Tới tháng 6/1936, Nishizawa đã đăng ký tham gia chương trình huấn luyện dự bị phi công hải quân (Yokaren). Sau khi tốt nghiệp, ông được điều chuyển tới nhiều đơn vị khác nhau trước khi cùng Không đoàn Chitose tham gia các chiến dịch trong Thế chiến II.

Phi công Hiroyoshi Nishizawa của Nhật Bản trong Thế chiến II. Ảnh: Wikipedia

Lần bắn hạ mục tiêu đơn lẻ đầu tiên của Nishizawa được ghi nhận vào ngày 11/4/1942, khi ông ta bắn rơi một chiếc P-39 của Mỹ. Đến đầu tháng 5, Nishizawa bắn hạ thêm 6 máy bay khác, qua đó chính thức trở thành phi công át chủ bài của Nhật Bản.

Thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp của Nishizawa là bắn hạ 6 máy bay tiêm kích Grumman F4F Wildcats tại Guadalcanal vào ngày 2/11/1942. Khi Đế quốc Nhật thành lập phi đội cảm tử kamikaze đầu tiên vào năm 1944, Nishizawa không được tham gia vì các chỉ huy cho rằng ông là "tài sản quá quý giá" để hy sinh.

Máy bay Mitsubishi Zero A6M3 của Hiroyoshi Nishizawa. Ảnh: Wikipedia

Thành tích cuối cùng của Nishizawa được ghi nhận vào ngày 25/10/1944, khi ông bắn rơi 2 chiếc F6F Hellcat của Hải quân Mỹ. Tuy vậy, ông ta tử trận chỉ một ngày sau đó khi đang ngồi trên một máy bay vận tải, hưởng dương 24 tuổi. Sau khi qua đời, Nishizawa được thăng hàm Trung úy và trở thành một biểu tượng trong tuyên truyền chiến tranh của Nhật Bản.

Nishizawa có nhiều biệt danh do đồng đội và đối thủ đặt cho, nhưng nổi tiếng nhất là "Ác quỷ Rabaul". Cái tên này xuất phát từ khả năng nhào lộn trên không ngoạn mục và phong cách di chuyển không thể đoán trước của ông.

"Tôi chưa bao giờ thấy một phi công nào làm được những thứ mà Nishizawa đã thực hiện trên chiếc Zero của mình. Những pha nhào lộn trên không của ông ấy là không thể tin được và không có cách nào để đoán trước", Saburo Sakai, phi công át chủ bài nổi tiếng của Nhật Bản nói về Nishizawa.