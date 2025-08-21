Lời tòa soạn "Phi công át chủ bài" là danh hiệu dành cho phi công quân sự bắn rơi từ 5 máy bay địch trở lên, bắt đầu được sử dụng phổ biến từ cuối Thế chiến I. Sang Thế chiến II, nơi các cuộc chiến trên không bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, cả phe Trục (Đức, Italia, Nhật Bản) và phe Đồng minh (liên minh quốc tế do Liên Xô, Mỹ, Anh dẫn đầu) đều nắm trong tay những phi công át chủ bài xuất sắc.

Theo The Collector, Richard Bong là phi công xuất sắc nhất của Không quân Mỹ trong Thế chiến II. Ông được coi là hình mẫu lý tưởng cho các phi công sau này vì tính cách cởi mở, sự táo bạo khi chiến đấu và luôn đề cao tinh thần đồng đội.

Suốt thời gian đối đầu với các phi công phe Trục, ông Bong đã bắn hạ tổng cộng 40 máy bay địch, kỷ lục của Không quân Mỹ tính tới hiện tại. Dù không thể bị đánh bại trên bầu trời, nhưng ông lại qua đời khi thử nghiệm một mẫu máy bay mới vào thời điểm Thế chiến II vừa kết thúc.

Richard Ira Bong sinh ngày 24/9/1920 tại Polar, bang Wisconsin, Mỹ, trong một gia đình có 9 anh chị em. Ông nhập ngũ vào năm 1941 sau khi lấy bằng phi công dân sự tại Đại học Wisconsin–Superior. Nhờ tài năng của mình, ông là một trong những phi công đầu tiên được chọn lái máy bay Lockheed P-38 Lightning, tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ vào thời điểm đó.

Phi công Richard Bong của Mỹ trong Thế chiến II. Ảnh: Bong Naturalist Association

Trong trận chiến đầu tiên của mình vào ngày 27/12/1942, Bong đã thành công bắn hạ 2 máy bay của Nhật Bản. Đến ngày 7/1/1943, ông khiến phát xít Nhật tổn thất thêm 2 máy bay Ki-43. Chỉ một ngày sau đó, ông Bong tiếp tục bắn hạ thêm một máy bay khác, trở thành phi công át chủ bài chỉ sau 3 lần xuất kích.

Tới ngày 26/7/1943, ông Bong tham gia chiến dịch hộ tống hạm đội của Mỹ đi qua biển Lae. Tại đây, ông đã bắn rơi 4 máy bay của Nhật Bản đang cố áp sát các tàu chiến của Mỹ. Nhờ chiến công này, ông được trao tặng "Huân chương Thập tự" của quân đội Mỹ. Chiến công cuối cùng của ông Bong được ghi nhận vào ngày 17/12/1944, khi ông bắn rơi một chiếc Ki-43 ở gần quần đảo Mindoro.

Chiếc P-38 được Richard Bong đặt tên theo vợ của mình. Ảnh: US Army

Theo các đồng đội, phong cách chiến đấu của ông Bong thường là tận dụng tối đa ưu thế tốc độ và khả năng xả đạn nhanh của chiếc P-38 để giành lợi thế. Ông là một phi công sử thành thạo chiến thuật "tập kích rồi tẩu thoát".

Vào tháng 1/1945, ông trở về nhà và kết hôn với Marge Vattendahl. Ông Bong sau đó đã lấy tên của vợ để đặt cho chiếc P-38 của mình và ông thậm chí còn in hình của bà lên nó.

Vào ngày 6/8/1945, ông Bong qua đời khi tham gia thử nghiệm máy bay chiến đấu P-80. Như một sự trùng hợp nào đó, đây cũng là ngày Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima. Vào ngày hôm sau, thông tin về vụ đánh bom và cái chết của ông đã cùng xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo Mỹ.