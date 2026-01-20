Sáng 20/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã công bố kết quả ngày đầu tổ chức phiên đấu giá biển số xe thứ 9 với 1.187 biển số đấu giá thành công, mang về 64 tỷ đồng. Trong đó, 460 biển số ô tô được đấu giá thành công, đạt 52 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/12/2025, Cục trưởng Cục CSGT ký Quyết định 7999 phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 9 với tổng cộng 2.527.197 biển số thuộc 34 địa phương. Danh sách biển số được niêm yết trên cổng thông tin Bộ Công an và Cục CSGT.

Cục CSGT giám sát các phiên đấu giá biển số. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, “đường đua” đấu giá nóng ngay trong ngày đầu phiên khi nhiều biển số siêu đẹp được trả giá cao. Biển số ô tô 79A-888.88 đã trúng đấu giá cao nhất với mức 1,64 tỷ đồng. Xếp ngay sau là biển số 75A-555.55 với mức 1,39 tỷ đồng.

Ở nhóm biển số xe mô tô, xe gắn máy, các biển số “ngũ quý” cũng không kém phần hấp dẫn: 43AB-999.99 trúng đấu giá với 385,5 triệu đồng; 50AF-666.66 đạt 360,5 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, riêng trong năm 2025, nguồn thu từ đấu giá biển số đã đạt gần 5.300 tỷ đồng; lũy kế từ khi tổ chức đấu giá đến nay đã thu được gần 10.000 tỷ đồng.

Với quy mô hơn 2,52 triệu biển số đưa lên sàn, phiên thứ 9 được dự báo sẽ còn tiếp tục ghi nhận nhiều “kỷ lục” mới trong các ngày đấu giá tiếp theo.